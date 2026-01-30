Louis Tomlinson kämpft live mit traurigem Song über Liam

Louis Tomlinson (34) spricht offen darüber, wie sehr ihn die Arbeit an seinem neuen Album "How Did I Get Here?" verändert hat – und wie präsent dabei die Erinnerung an Liam Payne (†31) war. Im Gespräch mit Zane Lowe (52) bei Apple Music erzählte der Sänger laut Mirror, dass es "wirklich schwierig" gewesen sei, über etwas anderes zu schreiben als über den Verlust seines Freundes. Besonders der Song "Dark to Light" sticht heraus, denn jedes Mal, wenn Louis ihn hört, bekommt er Gänsehaut. Live werde das Stück eine Herausforderung, sagte er, trotzdem wolle er es auf die Bühne bringen. "Es wird nicht schwer sein, die Punkte zu verbinden", erklärte er zu den Anspielungen, ohne einzelne Zeilen überzuinterpretieren. Liams Familie sei vor der Veröffentlichung über den Inhalt informiert worden.

Der Musiker meidet klare Zuschreibungen, macht aber keinen Hehl daraus, dass seine Trauer den Ton des Albums bestimmt. In "Dark to Light" fragt er, ob er etwas hätte tun können, um jemanden aus der Dunkelheit zurückzuholen. Der Refrain bittet um einen letzten Blick, um ein Lächeln, um eine Wendung vom Dunkel ins Licht – Worte, die eng an seine Erinnerungen gebunden sind. Zane Lowe zeigte sich von dem Track "tief bewegt", Louis nannte die Idee hinter dem Song "einschüchternd", weil es "nicht genug Worte" für eine solche Liebe gebe. Der Sänger hofft, dass die Hörer in diesen Stücken "finden, was sie brauchen", und lässt Raum für eigene Interpretationen. Hinweise auf gemeinsame Momente, auf Tattoos und Symbolik, die Fans deuten, überlässt er bewusst dem Publikum.

Abseits der Musik steckt in Louis' Songs viel Persönliches: Er beschreibt den Schock der Nachricht – eine Autofahrt, der Moment nach dem Absetzen seines Sohnes und die kurze, alles verändernde Nachricht aus dem Freundeskreis. Der frühere One Direction-Star trägt Erinnerungen an gemeinsame Jahre, geteilten Druck und vertrauliche Gespräche abseits des Bühnenlichts hörbar in seine Songs. Die Reaktionen der Fans, die in den Zeilen Trost suchen, und die Rücksicht gegenüber Liams Familie zeigen, wie wichtig ihm der respektvolle Umgang mit dieser Nähe ist. "Dark to Light" wirkt so weniger wie ein Statement, sondern wie eine leise Geste zwischen Trauerarbeit und Verbundenheit – ein Kapitel, das Louis nun auch live zu bestehen versucht.

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Imago Liam Payne und Louis Topmlinson 2015

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger