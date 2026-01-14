Nach Verlust von Liam: One Direction rückt näher zusammen

Ein schwerer Verlust hat die verbliebenen One Direction-Stars enger zusammenrücken lassen: Louis Tomlinson (34) erzählt, dass seit dem Tod von Liam Payne (†31) im Oktober 2024 wieder häufiger Kontakt zwischen ihm, Harry Styles (31), Niall Horan (32) und Zayn Malik (33) besteht. Das sagte der Sänger in einem Interview, das am Montag, 12. Januar, bei Billboard erschienen ist. Auf die Frage, ob diese neue Nähe bleibt, bleibt Louis vorsichtig. "Ich vermute, das wird die Zeit zeigen", erklärte er dem Magazin. Besonders zu Niall spüre er eine unkomplizierte Vertrautheit: "Wir könnten ein ganzes Jahr keine Nachricht austauschen und dann auf ein Bier gehen und buchstäblich ohne Pause quatschen", sagte Louis. Gleichzeitig macht er klar, dass alle mit Trauer beschäftigt sind – aber der Draht zueinander ist wieder da.

Im Gespräch blickt der Musiker auch auf die Zeit nach der Bandpause 2016 zurück. Er habe damals befürchtet, als "ehemaliger Star" abgestempelt zu werden, erzählte er. An Harry habe er nie gezweifelt: "Wir wussten, er hat alles, um ein großartiger Künstler zu sein", sagte Louis über den Chartstürmer. Für Niall hatte er ebenfalls "ein gutes Gefühl". Während Louis sein drittes Soloalbum "How Did I Get Here?" vorbereitet, greift er bei Konzerten gelegentlich zu 1D-Songs – wenn die Texte für ihn heute passen. Über den Fan-Favoriten "No Control" witzelte er: "Manche dieser One Direction-Texte sind verdammt frech, echt!" Er habe den Song lange gemieden, dann aber beim Away From Home Festival "nachgegeben" und die Performance sogar genossen. Den Verlust von Liam könne er "nie wirklich akzeptieren", sagte Louis. Bei der Beerdigung im November traten er, Harry, Niall und Zayn erstmals seit Jahren wieder gemeinsam öffentlich auf.

Abseits großer Bühnenmomente zeigen die früheren Bandkollegen leise Zeichen von Nähe. Louis spricht liebevoll von Abenden, an denen ein Bier reicht, um wieder anzuknüpfen. Niall, der als Sonnyboy gilt, sei jemand, den "alle lieben", wie Louis sagt. Harry hat sich längst ein eigenes Universum aufgebaut, bleibt aber Teil der gemeinsamen Geschichte. Und Zayn, der die Gruppe 2015 verlassen hatte, war zuletzt mit Louis für Dreharbeiten unterwegs – eine entspannte Szene, Rikscha, Denim-Hemd, ein kurzes Winken, die Art von beiläufiger Vertrautheit, die viel über den aktuellen Umgang erzählt. Was bleibt, ist die Band als gemeinsamer Ursprung, ein Sohn zu Hause für Louis, viele Erinnerungen – und der stille Schwur, einander öfter zu schreiben, auch wenn das Leben dazwischenfunkt.

Getty Images One Direction im November 2014

Imago Liam Payne und Louis Topmlinson 2015

https://www.tiktok.com/@katelynngarcia8/video/7590210512734981407 Louis Tomlinson und Zayn Malik in einer Rikscha