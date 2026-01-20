Baby-Pause: Dann läuft Anne Mendens letzte GZSZ-Folge

Anne Menden (40) zählt die Tage bis zu einem ganz besonderen Abschied: Schon am 27. Januar 2026 flimmert ihre letzte Folge als Emily über die Bildschirme, wenn GZSZ wie gewohnt um 19:40 Uhr bei RTL läuft. Das gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt. Die Schauspielerin hatte ihren finalen Drehtag bereits im November, jetzt erreicht ihr Ausstieg auch die Fans vor den Fernsehern – und auf RTL+ ist die Abschiedsfolge sogar schon eine Woche früher abrufbar. In der Serie zieht Emily die Konsequenzen aus einer beruflichen Chance: Sie verlässt Berlin, um ein großes Projekt in Asien zu betreuen. Während Emily sich also beruflich neu orientiert, nimmt Anne im echten Leben aus einem ganz anderen Grund eine Auszeit: Der TV-Liebling wird zum ersten Mal Mutter.

Für die Schwangerschaft und die Zeit danach legt Anne den Job erst mal auf Eis. Gegenüber RTL stellte die GZSZ-Darstellerin aber klar, dass der Abschied zeitlich begrenzt ist. Ein fixes Datum nannte sie zwar nicht, doch sie peilt ihre Rückkehr für dieses Jahr an: Sie habe sich vorgenommen, "wieder mit voller Energie im Sommer 2026 ans Set zurückzukehren." Die Storyline rund um das Asien-Projekt ist damit ein glaubwürdiger Ausstieg, der die Tür für ein Comeback offen lässt.

Auch privat gab Anne vor Kurzem ein paar besondere Details preis und verriet gemeinsam mit Gustav endlich das Babygeschlecht. "Wir teilen nicht viel aus unserem Familienleben – und das soll auch so bleiben. Aber heute dürfen wir etwas zeigen, das selbst uns sprachlos macht: Wir bekommen einen Jungen", freuten sich die Turteltauben auf Instagram. Dazu präsentierten sie ein Video, in dem sie die schöne Nachricht zum ersten Mal erfuhren. Die beiden möchten ihr Privatleben aber weiterhin weitgehend schützen und kündigten an, den Namen ihres Sohnes nicht öffentlich zu machen.

Anzeige Anzeige

Imago Anne Menden, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek

Anzeige Anzeige

Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf dem roten Teppich der Bertelsmann Party 2025