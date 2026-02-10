Steffen Vogeno gratuliert Anne Menden und Gustav zur Geburt

Große Freude bei Anne Menden (40) und Gustav Masurek (36): Das Paar hat sein erstes gemeinsames Kind willkommen geheißen. Die Schauspielerin und ihr Partner scheinen ihr Glück kaum fassen zu können, wovon ihre jüngsten Social-Media-Posts zeugen. Doch nicht nur die frischgebackenen Eltern selbst feiern das freudige Ereignis. Sogar Steffen Vogeno, der Ehemann von Gustavs Ex-Freundin Karina Wagner (29), ließ es sich nicht nehmen, öffentlich seine Glückwünsche auszusprechen. Unter einem Instagram-Beitrag der frischgebackenen Eltern kommentiert Steffen mit einem Herz-Emoji und den Worten: "Nur das Beste für euch."

Gustav selbst antwortete auf Steffens Kommentar mit drei roten Herz-Emojis. Zwischen den beiden scheint also keinerlei böses Blut zu fließen. Zeitgleich hat Karina, Gustavs Ex und Steffens Ehefrau, ebenfalls gerade spannende Neuigkeiten: Sie ist hochschwanger und freut sich gemeinsam mit ihrem Mann auf das erste gemeinsame Kind. Das gesamte Quartett scheint trotz der verworrenen Konstellation harmonisch miteinander umzugehen – zum Wohl der Vergangenheit und der zukünftigen Kinder.

Anne und Gustav hatten die Ankunft ihres Sohnes Anfang Februar bekannt gegeben. Die Schauspielerin und ihr Verlobter zeigten in einem zärtlichen Foto die winzigen Füße ihres Babys, während die Familie bereits wieder zu Hause angekommen ist. Abseits des Trubels mag Anne die ruhigen Augenblicke, in denen der Kalender stillsteht und nur die Nähe zählt.

Collage: ActionPress, RTL / Rolf Baumgartner Collage: Steffen Vogeno, Anne Menden und Gustav Masurek

Instagram / vogeno Steffen Vogeno und Karina Wagner, Dezember 2025

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Dezember 2025