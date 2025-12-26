Krank oder Urlaub: So feiern GZSZ-Stars das Weihnachtsfest

Bei den GZSZ-Stars wurde das Fest der Liebe in diesem Jahr ganz unterschiedlich gefeiert – und doch überall mit viel Gefühl. Chryssanthi Kavazi (36) zeigte sich an Heiligabend mit Tom Beck (47) und den gemeinsamen Kindern vor einem makellos geschmückten Weihnachtsbaum in den eigenen vier Wänden. Das Lächeln sitzt, die Lichter funkeln, der Familienmoment wirkt wie aus dem Bilderbuch – doch die Schauspielerin ließ auf Instagram wissen, dass hinter der glänzenden Kulisse ein Magen-Darm-Infekt die Feiertage durcheinanderwirbelt.

Unter das glamouröse Foto auf Instagram schrieb Chryssanthi nicht nur warme Worte an ihre Community, sondern auch einen "Reality-Check": Das Bild sei bereits Tage zuvor entstanden, Weihnachten selbst verbringe die kleine Familie krank im Bett. "Wir wünschen euch und euren Familien ein frohes Fest voller Wärme und Liebe", schrieb sie gegenüber ihren Followern und betonte, dass diese Tage nicht perfekt sein müssen. Nina Ensmann setzte währenddessen auf den Seychellen und Mauritius auf Sonne, Sand und Familienzeit und schickte ein Herz an alle Zuhausegebliebenen: "Weihnachten – egal wo auf der Welt, am schönsten ist es mit der Familie." Während am Indischen Ozean das Meeresrauschen den Soundtrack liefert, sorgt bei Anne Menden (40) die heimische Deko für Kinomomente: Sie und ihr Partner lehnen eng aneinander und genießen Zweisamkeitsmomente.

Doch dieses Weihnachten war für Anne tatsächlich noch aus einem ganz besonderen Grund magisch. Die Schauspielerin präsentierte sich hochschwanger vor einem liebevoll dekorierten Weihnachtsbaum und gönnte ihren Followern einen intimen Einblick in ihr festliches Glück. Ihr Partner Gustav Masurek (36) kniete dabei zärtlich vor ihr und küsste ihren Babybauch. "Dieses Weihnachten ist für uns etwas ganz Besonderes. Mit einem kleinen Wunder im Bauch und ganz viel Liebe im Herzen möchten wir Danke sagen… an alle, die uns begleiten, unterstützen und an uns denken", schrieb Anne auf Instagram und zeigte damit einmal mehr, wie viel Dankbarkeit und Vorfreude sie empfinden konnten.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi gemeinsam mit Tom Beck und ihren Kindern, Weihnachten 2025

Instagram / ninaensmann Nina Ensmann und ihr Kind auf den Seychellen, Weihnachten 2025

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Dezember 2025