Anne Menden teilt süßes Babybauchfoto und Weihnachtsgrüße

Anne Menden (40) lässt ihre Fans mit einem festlichen Posting an ihrem ganz besonderen Weihnachtsglück teilhaben. Die Schauspielerin teilte kürzlich ein rührendes Foto auf Instagram. Hochschwanger posiert die GZSZ-Bekanntheit vor einem liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum, während ihr Partner Gustav Masurek (36) vor ihr kniet und ihren Babybauch küsst. Zu dem Bild schrieb Anne: "Dieses Weihnachten ist für uns etwas ganz Besonderes. Mit einem kleinen Wunder im Bauch und ganz viel Liebe im Herzen möchten wir Danke sagen… an alle, die uns begleiten, unterstützen und an uns denken."

Die Freude über das bevorstehende Familienglück ist deutlich spürbar. Annes Worte strahlen Dankbarkeit und Vorfreude aus: "Für alle, die wir gerade nicht persönlich sehen können, und für alle, die uns hier folgen: Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, ruhige Tage, Zeit mit euren Liebsten und viele glückliche Momente." Vielen ihrer Follower dürfte das Besondere an diesen Feiertagen sofort klar geworden sein – die baldige Ankunft ihres ersten Babys. Neben den lieben Weihnachtsgrüßen teilt sie damit einmal mehr ihre persönliche Reise mit einem breiten Publikum auf Social Media, wo sie sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Updates zu ihrer Schwangerschaft zu Wort gemeldet hat.

Immer wieder machen Gerüchte rund um eine angeblich schon erfolgte Geburt im Netz die Runde. Gegen diese Fake-News fand die Schauspielerin vor wenigen Wochen klare Worte in ihrer Social-Media-Story und bat ihre Community um Geduld. "Ist noch nichts passiert", versicherte Anne und stellte unmissverständlich klar: "Wenn es etwas zu erzählen gibt, dann erfahrt ihr es von uns selbst – oder über offizielle Magazine, mit denen wir tatsächlich zusammenarbeiten. Alles andere ist einfach nur Quatsch." Auch ihr Partner schloss sich dem Wunsch an, Neuigkeiten nur persönlich oder aus erster Hand zu teilen.

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Dezember 2025

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Janauar 2025

Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf der Bertelsmann Party 2025