Sharna Burgess verrät: So musikalisch sind Brian Greens Kids

Sharna Burgess (40), die Verlobte von Brian Austin Green (52), hat kürzlich im Podcast "Between Us Moms" vom musikalischen Talent seiner Kinder geschwärmt. Besonders Noah, 12, und Journey, 9, stechen mit ihren Fähigkeiten hervor. Noah experimentiere zu Hause begeistert mit kreativen Beats, während Journey sich im Kreise seiner Freunde im Schreiben von Rap-Diss-Tracks probiere. "Die Lieder, die Noah kreiert, sind wild, und Journeys Tracks sind wirklich gut", verriet die Tänzerin begeistert. Brian ist Vater von fünf Kindern, darunter auch der gemeinsame Sohn Zane, 3, mit Sharna. Die älteren Geschwister Noah, Bodhi und Journey stammen aus seiner Beziehung mit Megan Fox (39). Zudem hat der Schauspieler einen gemeinsamen Sohn mit Vanessa Marcil (57).

Musik spielt im Alltag der Familie generell eine große Rolle. Sharna erzählte, dass das gemeinsame Zuhause mit einem ausgeklügelten Soundsystem ausgestattet sei, das in jedem Raum eine individuelle musikalische Atmosphäre schaffe. "Brian sorgt überall im Haus für die richtige Klangkulisse, und so sind die Kinder mit Musik aufgewachsen", erklärte sie. Sharna betonte im Podcast außerdem, dass sie keinen Unterschied mache zwischen der Erziehung ihres eigenen Sohnes Zane und der ihrer Stiefkinder: "Ich bin bei allen Kindern die gleiche Mutter wie bei Zane. Gleiche Regeln (je nach Alter), gleiche Liebe, gleiche Zuneigung. Das gleiche Bedürfnis, ihnen ein Leben voller Möglichkeiten und Liebe zu bieten und sie auf Erfolg vorzubereiten."

Das Familienleben von Sharna und Brian zeichnet sich durch ein harmonisches Miteinander aus. Die Tänzerin, bekannt aus der Show Dancing with the Stars, hat die Patchwork-Situation mit offenen Armen angenommen. Immer wieder zeigt sie auf Social Media fröhliche Bilder der ganzen Familie, die gemeinsame Erlebnisse dokumentieren. In früheren Aussagen machte Sharna deutlich, wie rührend sich die älteren Geschwister um die jüngeren kümmern und dass sich alle Kinder nahestehen. Dieses enge familiäre Band wird immer wieder bei Ausflügen oder kleinen Alltagsmomenten sichtbar, die Sharna mit ihren Fans auf Social Media teilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharna Burgess und Brian Austin Green im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und ihr Sohn Zane, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess im März 2021