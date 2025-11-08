Bei Event: Vick Hopes Schmuck wurde von Bodyguard abgeholt

Auf dem roten Teppich der Glamour "Women of the Year"-Awards in London sorgte Vick Hope (36) am Donnerstag für Aufsehen. Die Moderatorin des Events trug dabei Schmuck von Bulgari im Wert von einer Million Pfund (1.136.300 Euro). Das Luxuslabel stellte sogar einen Bodyguard zur Verfügung, um Vick zum Schutz der Kostbarkeiten durch den Abend zu begleiten. Zur Halbzeit der Veranstaltung wechselte Vick von einem pinken, schulterfreien Kleid in ein elegantes schwarzes Outfit mit tiefem Ausschnitt und passendem Schal. Direkt nach dem Kleidertausch gab sie den Schmuck an Bulgari zurück. Das geschah laut Sun aus strengen Sicherheitsgründen.

Für die BBC-Radiomoderatorin markierte der Abend eine Rückkehr ins Rampenlicht nach ihrer Babypause. Vick und ihr Ehemann Calvin Harris (41) durften sich im Juli über die Geburt ihres Sohnes Micah freuen, bekanntgegeben hat es der DJ erst Anfang August. Während ihrer Rede scherzte sie charmant mit dem Publikum: "Ich fühle mich wie eine Superheldin, bin aber völlig übermüdet. Seid bitte sanft mit mir." Auf Instagram teilte die frischgebackene Mutter in den vergangenen Wochen persönliche Einsichten in ihr neues Leben, darunter auch Fotos von dem Neugeborenen. Der Produzent Calvin würdigte sie online mit liebevollen Worten als "wunderbar" und "stark".

Vick und Calvin leben seit ihrer Hochzeit im Jahr 2023 auf einer idyllischen Farm auf Ibiza, die für nachhaltige Landwirtschaft bekannt ist. Die beiden verbindet jedoch eine lange Geschichte: Bereits 2007 hatte der Musiker sie um ein Date gebeten, was sie damals ablehnte – eine Anekdote, über die das Paar heute laut People herzlich lachen kann. Seit sie ihre Beziehung 2022 offiziell bestätigten, versorgen sie ihre Fans regelmäßig mit sehr intimen Einblicken in ihren Alltag; Calvin zeigte sogar die Plazenta seiner Frau. Trotz aller Offenheit betonte Vick, die 2020 nach ihrem Karrierestart bei BBC Radio 1 von der Sunday Times als "Stimme einer Generation" bezeichnet wurde, in einem Magazininterview, wie wichtig es ihr ist, gewisse Aspekte ihres Lebens wie ihr Luxusanwesen bewusst vor den Augen der Öffentlichkeit zu schützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vick Hope bei den Glamour Women of the Year Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / vicknhope Moderatorin Vick Hope gibt Einblicke in ihren Alltag mit Baby, Oktober 2025.

Anzeige Anzeige

Getty Images Calvin Harris und Vick Hope, Februar 2024