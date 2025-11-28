Calvin Harris und Vick genießen den ersten Herbst mit Baby

Vick Hope (36) gewährt ihren Fans einen seltenen Blick in ihr Familienleben: Auf Instagram teilt die Moderatorin eine Sammlung von Fotos, die ihren Alltag mit Ehemann Calvin Harris (41) und ihrem vier Monate alten Sohn Micah zeigen. Zu sehen sind Spaziergänge durch Parks und andere grüne Ecken, warme Wollmützen, Tragetuch und viel Kuschelzeit – die ersten Herbsttage als Trio. Auf einem weiteren Bild ist Vick in einem Aufnahmestudio zu sehen, was darauf hindeutet, dass sie trotz Mutterrolle auch weiterhin beruflich aktiv bleibt.

Micah wurde am 20. Juli in ihrem Zuhause auf Ibiza geboren, wo Vick eine Wassergeburt hatte. Nur wenige Wochen nach diesem freudigen Ereignis kehrte die 36-Jährige in öffentlichen Posts zurück, um die Ankunft ihres Sohnes zu feiern. Auch ihr Mann Calvin teilte stolz Fotos von sich und dem Baby – und sorgte mit einem weiteren Bild für Gesprächsstoff: Der DJ zeigte Kapseln, die laut seiner Beschreibung aus Vicks Plazenta hergestellt wurden. Dieser Trend, über den seit Jahren diskutiert wird, sorgte für viel Aufmerksamkeit.

Für Calvin und Vick sind es die ersten Monate als Eltern, die sie sichtbar genießen. Das Paar, das auf Ibiza ein gemeinsames Zuhause führt, hat sich dort ein privates Paradies geschaffen, in das sich die frischgebackene Mutter direkt nach Beginn ihres Mutterschutzes zurückgezogen hatte. Vick zeigte sich in der Vergangenheit oft dankbar für ihr persönliches Glück und das Leben, das sie mit Calvin führt. Die beiden teilen nicht nur ihre Liebe zur Musik, sondern auch eine enge emotionale Bindung, die sie seit ihrer Hochzeit noch mehr zu stärken scheint.

IMAGO / Cover-Images Calvin Harris und Vick Hope, Februar 2024

Instagram / vicknhope Vick Hope und ihr Sohn Micah, November 2025

Instagram / vicknhope Calvin Harris und Baby Micah, November 2025