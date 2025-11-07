Vick Hope gibt Einblick in Mutterchaos und Milchpumpen

Vick Hope (36) hat bei den "Glamour Women of the Year Awards" seltene Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter gegeben. Die BBC Radio 1-Moderatorin, die erst vor 14 Wochen ihren Sohn Micah Nwosu Wiles mit Ehemann Calvin Harris (41) zur Welt brachte, bewies dabei Humor und Ehrlichkeit. Sie sprach offen über die Herausforderungen des Mutterseins, scherzte über Schlafmangel und das Leben mit einem Neugeborenen: "Ich pumpe ständig Milch aus meinen Brüsten und habe seit 13 Wochen keinen heißen Tee mehr getrunken", berichtete sie im Interview mit Mirror. Mit dieser charmanten Offenheit gewann sie nicht nur die Herzen ihrer Fans, sondern lenkte auch die Aufmerksamkeit auf ihren neuen Lebensabschnitt.

Während der Veranstaltung plauderte Vick zudem über ihren besonderen Start in die Mutterschaft in ihrem Zuhause auf Ibiza. Ihr Ehemann Calvin hatte den Moment der Geburt auf seine eigene Weise gefeiert und Anfang des Jahres Fotos auf Instagram geteilt, darunter ein viel diskutiertes Bild von Vicks Plazenta. Die Geburt ihres Sohnes beschrieb Vick selbst als eine kraftvolle Erfahrung inmitten von Liebe und Natur. Obwohl Calvin stolz Momente und Eindrücke ihres gemeinsamen Lebens zeigt, hält sich die Moderatorin mit Einblicken in ihr Privatleben auf Social Media weitgehend zurück. Der Glamour-Event war für sie der erste öffentliche Auftritt nach der Geburt.

Bereits zuvor hatten Vick und Calvin mit ihrer Hochzeit im September 2023 ein großes Echo ausgelöst, nachdem ihr Umfeld von der tiefgehenden Verbindung des Paares geschwärmt hatte. Dass Calvin offen über seine Begeisterung für die Geburt seines Sohnes sprach, passte zu seiner Art, besondere Momente zu feiern. "Sie ist meine Superheldin", hatte er dazu geschrieben und bewiesen, wie stolz und fasziniert er von der Stärke seiner Frau ist. Vick hingegen bleibt, was ihr Privatleben betrifft, zurückhaltend – eine bewusste Entscheidung, die sie in der Vergangenheit als eine klare Trennung von ihrem beruflichen Leben charakterisiert hat. Die Fans des Paares scheinen sich einig zu sein: Diese beiden harmonieren perfekt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vick Hope bei den Glamour Women of the Year Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Calvin Harris und Vick Hope, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinharris Vick Hope im August 2025