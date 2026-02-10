David Beckham verkauft Miami-Penthouse im Familienstreit

David Beckham (50) hat sein spektakuläres Penthouse hoch über Miami verkauft – und das zu einem satten Gewinn. Der frühere Fußballstar trennte sich laut New York Post sechs Jahre nach dem Kauf von dem Apartment im One Thousand Museum für rund 24,6 Millionen Dollar. Bezahlt hatte David im Jahr 2020 demnach 19,8 Millionen Dollar. Das Luxusdomizil im 59. Stock diente der Familie als Basis in Florida, seit David in Miami startete. Mit dabei an seiner Seite: Ehefrau Victoria Beckham (51). Der Deal fällt in eine Zeit, in der die Familie wegen des Zerwürfnisses mit Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) Schlagzeilen macht und jede Bewegung der Beckhams genau beobachtet wird.

Das von Stararchitektin Zaha Hadid entworfene Gebäude gehört zu den spektakulärsten Adressen der Stadt und bietet Details wie Miamis ersten privaten Helipad. Davids frühere Residenz glänzte mit fünf Schlafzimmern, 6,5 Bädern, raumhohen Fenstern und einem Balkon mit Blick auf den Atlantik. Bewohner genießen außerdem Sky Lounge, Aquatic Center, Infinity-Pool, Doppel-Gym und Spa, Kino, 24/7-Security sowie italienische Küchen mit Quarzflächen. Der Verkauf spült David einen Gewinn von knapp 4,8 Millionen Dollar in die Kasse. Ganz ohne Florida sind David und Victoria dennoch nicht: Das Paar hält weiterhin eine großzügige Villa in Miami Beach mit Privatkino, Dachlounge, Outdoor-Küche und weiter Front zum Biscayne Bay – ein Rückzugsort, den die Familie laut früheren Berichten bereits vor dem Penthouse-Deal intensiv nutzte.

Während der Papa seine Immobilie umsichtig versilbert, lebt Brooklyn mit Ehefrau Nicola Peltz (31) in Los Angeles in ganz eigenem Luxus – angeblich mit großzügiger Unterstützung von Nicolas Vater Nelson Peltz. In den vergangenen Wochen hatte der Model-Influencer für Aufsehen gesorgt, weil er etliche Familien-Tattoos überstechen ließ: Aufnahmen zeigten, dass der Anker mit dem Wort "Dad" sowie Namenszüge seiner Geschwister kaum oder gar nicht mehr zu erkennen sind. Auch ein Brusttattoo für Victoria soll verschwunden sein, während Liebes-Tattoos für Nicola weiterhin prominent prangen. David wiederum setzte ein stilles Zeichen: In einem Social-Post zeigte er alte Fußballschuhe, auf denen die Namen seiner Kinder – Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper – eingestickt sind. Abseits des Rampenlichts gilt, dass die Beckhams als Familie traditionell enge Bande pflegen, mit gemeinsamen Feiern, privaten Ritualen und einem dichten Netzwerk zwischen London, Miami und Los Angeles, das lange ihren Zusammenhalt geprägt hat.

Getty Images David Beckham beim MLS-Cup-Finale 2025 zwischen Inter Miami CF und Vancouver Whitecaps FC, Dezember 2025

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit Sohn Brooklyn

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham im Jahr 2025