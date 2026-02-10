Max George musste nach Herz-OP erneut in die Notaufnahme

Ein Schreckensmoment für Max George (37): In der Nacht wurde der Sänger der Band The Wanted erneut in die Notaufnahme eingeliefert. Auf Instagram teilt der 37-Jährige ein Bild von sich im Krankenhaus, auf dem er mit einem Zugang im Arm zu sehen ist. In der Bildunterschrift schreibt er sichtlich genervt: "Was jetzt, verdammt noch mal? Das passiert immer mitten in der Nacht." In einer weiteren Story zeigt er sich mit rotem Gesicht und einem Handtuch umgeben, versehen mit den Worten: "heiß laufen."

Max, der seit Ende 2024 einen Herzschrittmacher trägt, musste im vergangenen Jahr mehrere Eingriffe über sich ergehen lassen, nachdem es nach der ersten Operation zu Komplikationen kam. Zuletzt hatte er bei einem Krankenhausbesuch einen Scan durchführen lassen, da er Probleme mit einem seiner Lungenflügel hatte. Neben der Herausforderung, mit diesen gesundheitlichen Einschränkungen klarzukommen, berichtete der Sänger offen, dass er sich an ein Leben mit dem Schrittmacher gewöhnen müsse. Sportarten wie Skifahren oder Fußball, die er liebt, könne er nur mit Vorsicht betreiben, aus Angst, das sensible Gerät zu beeinträchtigen.

Trotz dieser schwierigen Zeiten kann Max sich auf die Unterstützung seiner Freundin Maisie Smith (24) verlassen. Die Schauspielerin erzählte, wie eng die beiden zusammengeschweißt wurden: "Letztes Jahr wusste niemand, was passieren würde, aber er wird wieder stärker." Auch beruflich wagten die beiden einen gemeinsamen Schritt und traten im Musical "The War Of The Worlds" zusammen auf. Dass Max trotz seiner gesundheitlichen Belastungen wieder auf der Bühne steht, sei für Maisie besonders bewundernswert. Schon seit Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2022 sind die beiden ein eingespieltes Team und trotzen gemeinsam den Herausforderungen.

Instagram / maxgeorge Sänger Max George kämpft mit Herzproblemen vor The Wanted-Tourstart, September 2025.

Instagram / maxgeorge Sänger Max George Herz-OP im Krankenhaus 2025

Getty Images Max George und Maisie Smith, Oktober 2023