Führerschein-Comeback: Eric Stehfest besteht "Idiotentest"

Eric Stehfest (36) hat in einer fröhlichen Nachricht auf Instagram bekannt gegeben, dass er seinen Führerschein zurückbekommen wird. Strahlend verkündete der Schauspieler, dass er die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU), auch bekannt als "Idiotentest", bestanden hat. "Ich habe meine MPU bestanden. Wie geil ist das denn, Alter? Jawohl!", freute sich Eric in seiner Story und fügte hinzu: "Ich bekomme jetzt endlich meinen Führerschein wieder."

Eric macht deutlich, wie groß die Erleichterung für den ehemaligen GZSZ-Star im Alltag ist: "Ich bin jetzt schon echt ein paar Jahre zu Fuß unterwegs gewesen und ich freue mich einfach so krass. Endlich kriege ich den scheiß Führerschein wieder. Das ist schon heftig mit zwei Kindern ohne Führerschein. Oh mein Gott, was war ich aufgeschmissen die letzten Jahre." In der Zeit ohne Fahrerlaubnis konnte Eric jedoch auf die Hilfe seiner Freunde zählen: "Zum Glück gibt es ganz viele nette Menschen um mich herum, die mich immer fleißig mitgenommen haben – sei es zum Einkaufen, zur Kita oder zur Schule, was auch immer. Also vielen Dank auch an euch, dass ihr das ertragen habt."

Privat befindet sich Eric ohnehin gerade mitten in einem spürbaren Neuanfang. Der Schauspieler hatte erst vor Kurzem öffentlich gemacht, dass an seiner Seite eine neue Partnerin – möglicherweise Franziska Temme (31) – steht, mit der er zusammen frischen Mut und Zuversicht gefunden hat. Die neue Beziehung beschreibt er als Halt in einer Zeit, in der viele Dinge im Umbruch waren. Neben der Liebe spielt für den Reality-TV-Star vor allem seine Rolle als Papa eine große Rolle: Er betont immer wieder, wie sehr ihn seine Kinder prägen und Entscheidungen im Alltag beeinflussen. Dass nun auch der Führerschein zurück ist, passt für den Familienmenschen in eine Phase, in der vieles geordneter und klarer scheint als zuvor.

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest im Juni 2025

Imago Schauspieler Eric Stehfest bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Februar 2026