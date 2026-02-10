Ehestreit? Justin & Hailey Bieber angespannt beim Super Bowl

Justin Bieber (31) und Hailey Bieber (29) zeigten sich am Sonntag, 8. Februar, gemeinsam beim Super Bowl in Las Vegas – doch Nähe blieb auf den Rängen Mangelware. Während der Partie saßen der Sänger und das Model zeitweise nebeneinander, warfen sich aber kaum Blicke zu und wirkten wie auf Abstand. Laut der Körpersprache-Expertin Inbaal Honigman, die das Verhalten der beiden für Casino.ca analysierte, deuteten Haileys überkreuzte, vom Ehemann abgewandte Beine auf Distanz hin. Auch die Mimik von Justin fiel auf: "Seine hochgezogenen Augenbrauen sind eine abweisende Geste, die 'Mach, was du willst' bedeutet und zeigt, dass es ihm egal ist." Die beiden schauten häufig aneinander vorbei – ein leiser, aber klarer Hinweis, sich gegenseitig auszublenden.

Mehr Nähe zeigte Hailey dagegen zu Kendall Jenner (30), die ebenfalls im Stadion war. Die langjährigen Freundinnen wurden Händchen haltend gesehen. Honigman ordnete die Szenen ein: "Da Justin abwesend ist, scheint Hailey Trost zu suchen, während Kendall aufrecht und selbstbewusst dasteht und scheinbar unbeeindruckt ist, auch ohne Unterstützung." Haileys Ziehen an Kendalls Hand erinnere an ein Kind, das Bestätigung sucht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Biebers einen seltsamen Eindruck hinterlassen: Schon eine Woche zuvor hatte das Paar für Gesprächsstoff gesorgt. Bei den Grammys kritisierten Nutzer auf X Justins Verhalten auf dem roten Teppich, nachdem Hailey mit ihrem langen Kleid zu kämpfen hatte. Kommentare wie "Ritterlichkeit ist nicht nur tot, sie ist ausgestorben" machten die Runde, und im Saal fiel zusätzlich ein kleiner Rempler an Haileys Getränk auf, als Justin jemanden begrüßte.

Trotz anhaltender Gerüchte um ihren Beziehungsstatus hat Hailey Trennungsgerede wiederholt zurückgewiesen. Die Unternehmerin betont ihr Familienleben und ihre enge Unterstützung durch Freundinnen und Vertraute. In den vergangenen Wochen begleiteten sich die beiden auffällig häufig zu Events, posierten für gemeinsame Fotos und gaben Einblicke in private Momente. Freunde beschreiben Hailey als jemand, der in stressigen Phasen den Rückhalt des engen Kreises sucht, während Justin abseits der Bühne Ruhe im Familienalltag findet. Zwischen Stadionjubel und Blitzlicht scheint eines konstant: Beide halten ihre kleine Welt gern nah bei sich – mit Sohn, vertrauten Gesichtern und Auszeiten vom Rampenlicht.

Anzeige Anzeige

Imago Justin Bieber und Hailey Bieber beim Super Bowl LX in Santa Clara

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026