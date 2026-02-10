Nach Trennung: So verstehen sich GNTM-Dani und Samuel heute

Beim exklusiven Preview-Screening der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel in Berlin kam es zu einem besonderen Wiedersehen: Unter den geladenen Gästen tauchten sowohl Gewinnerin Daniela Djokic als auch ihr Ex-Freund Samuel Dohmen auf. Die beiden hatten sich damals in der Show kennengelernt, nach den Dreharbeiten ihre Liebe öffentlich gemacht und waren für einige Monate ein Paar. Nun saßen sie wieder im selben Eventsaal, posierten getrennt für Kameras und Interviews – und zeigten dabei, wie sie heute miteinander umgehen. Im exklusiven Gespräch mit Promiflash verriet Samuel, wie sich die Begegnung mit seiner ehemaligen Partnerin für ihn anfühlt.

Samuel, ebenfalls als Model und Entertainer bekannt, gab sich vor der Kamera entspannt und erklärte, die frühere Beziehung belaste die Stimmung beim GNTM-Event nicht. "Ich glaube gar nicht. Wir sind beide erwachsen. Wir haben die Trennung hinter uns gelassen. Beide cool. Alles gut. Weiter geht es ja", sagte Samuel im Interview mit Promiflash. Auf die Nachfrage, ob er und Daniela inzwischen wirklich locker miteinander seien, legte er nach: "Ja. Ja. Nee, passt schon. Nice." Damit zeichnet der Reality-Star ein deutlich versöhnlicheres Bild, als es noch kurz nach dem Liebes-Aus den Anschein hatte. Damals hatte er auf Instagram in einem Video ohne Namensnennung erklärt: "Ich werde nie darüber hinwegkommen, dass sie mich hintergangen hat" und weiter: "Du verdienst mehr als das. Das ist keine Liebe." Seitdem wurde gemunkelt, dass er mit diesen Worten seine Ex-Freundin Dani meinte. Bestätigt hat er dies allerdings nie. Mittlerweile wirkt diese Phase offenbar abgeschlossen.

Kennengelernt hatten sich Daniela und Samuel während der gemeinsamen Zeit vor der Kamera, als sie Seite an Seite durch das Casting-Format gingen und ihr Flirt hinter den Kulissen schnell Thema bei Fans wurde. Aus der Sendung heraus entwickelte sich eine Beziehung, über die der tätowierte Model-Star später offen sprach und die schließlich wieder endete. Inzwischen konzentriert sich Samuel vor allem auf seine Modeljobs und Social-Media-Projekte, während auch Daniela ihren eigenen Weg in der Mode- und Influencerwelt verfolgt. Persönliche Details aus ihrem Alltag teilen beide nur dosiert mit der Öffentlichkeit, wirken bei gemeinsamen Terminen wie diesem jedoch professionell und gefasst – als zwei Menschen, die eine intensive gemeinsame Zeit erlebt haben und nun getrennt weiterleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Djokic und Samuel Dohmen beim "Heidifest by Heidi Klum" im Hofbräuhaus München, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danidjokic Daniela Djokic, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Samuel Dohmen beim About YOU Fashion Ball, September 2025