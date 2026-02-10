Lady Gaga dankt Bad Bunny für historischen Super-Bowl-Act

Lady Gaga (39) hat ihrem Überraschungsauftritt an der Seite von Bad Bunny (31) beim Super Bowl einen emotionalen Nachklang verliehen. Am 8. Februar, mitten in der Halbzeitshow im Levi’s Stadium in Santa Clara, stand die Sängerin gemeinsam mit dem puerto-ricanischen Superstar auf der Bühne und lieferte mit ihm eine Salsa-getränkte Latin-Fusion von "Die With a Smile", dem Duett mit Bruno Mars (40). Im babyblauen, knöchellangen Kleid, veredelt mit roten Flor de Maga, tanzte Gaga eng mit Bad Bunny und strahlte dabei pure Freude aus. Tags darauf, am 9. Februar, bedankte sie sich auf Instagram bei Benito Antonio Martínez Ocasio für die Einladung und nannte den Auftritt "kraftvoll", "wichtig" und "bedeutungsvoll". Das Publikum bekam nicht nur Star-Power, sondern eine Hommage, die sofort Lust machte, mehr über den Gedanken hinter dieser Show zu erfahren.

Gaga hob in ihren Posts auch die weiteren Gäste hervor – darunter Ricky Martin (54), der eine akustische Version von Bad Bunnys "Lo Que Le Pasó a Hawaii" beisteuerte, sowie Cardi B (33), Karol G (34), Jessica Alba (44), Pedro Pascal (50) und Alix Earle (25). "Danke Benito, Ricky und dem ganzen Cast", schrieb Gaga und schickte Grüße an ihr Styling-Team: "Danke für mein wunderschönes Styling und die Mode." Ihre Flor de Maga-Brosche, die Nationalblume Puerto Ricos, setzte ein visuelles Ausrufezeichen zur kulturellen Botschaft der Show. Bad Bunny zeichnete in 13 dichten Minuten ein Panorama seiner Heimat: ein Start im Zuckerrohrfeld, ältere Männer am Dominotisch; Kinder, die auf Stühlen bei Familienfeiern einschlafen, Piragua-Süßspeisen; bis hin zu einem waghalsigen Auftritt auf einem Strommast als Seitenhieb auf die marode Energie-Infrastruktur. Am Ende rief er "God Bless America" und grüßte die Länder Nord-, Süd-, Zentral- und Lateinamerikas, untermalt von Flaggen und Slogans wie "Together, we are America". Kurz nach dem Spektakel löschte Bad Bunny seinen Instagram-Feed bis auf einen Link zu "Debí Tirar Más Fotos" – ein digitaler Schlussakkord nach einem Abend, der auf Einheit und Latinidad setzte.

Abseits der großen Geste erzählte der Moment auch etwas Persönliches über die Beteiligten. Gaga zeigte in kleinen Gesten, wie sehr sie Gemeinschaft schätzt: ein dankbarer Blick zur Band, ein kurzes Lächeln zu den Tänzern eines echten Hochzeitspaares, das kurz zuvor auf der Bühne gefeiert hatte. Ricky ließ auf Instagram durchblicken, wie nah ihm der Auftritt ging: "Sie müssen mir mehrere Stunden geben, damit ich den Tsunami an Gefühlen verarbeiten kann", schrieb er auf Spanisch. Für Fans wirkte Gagas Look wie aus einem Guss – das leichte Blau, die roten Akzente, der Salsa-Schwung – ein Kontrast zu den zuletzt heiß diskutierten Veränderungen in ihrem Gesicht, der hier von Wärme und Spielfreude überstrahlt wurde. Karol G feierte als Weggefährtin des Latin-Sounds die ausgelassene Party mit, Cardi B brachte gewohnt ungebremste Energie. In Summe entstand keine kühle Superstar-Abfolge, sondern ein gemeinschaftlicher Moment, in dem Stars füreinander Platz machten und Nähe suchten – auf der Bühne, im Tanz, im Dank.

Getty Images Auftritt von Bad Bunny und Lady Gaga bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show in Santa Clara, Februar 2026

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026

Getty Images Bad Bunny inszeniert eine Hochzeits‑Performance in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium