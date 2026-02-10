Justin Baldoni verkauft Luxusvilla wegen des Rechtsstreits

Justin Baldoni (42) und seine Frau Emily ziehen einen Schlussstrich unter ihr Refugium in den Hügeln von Ojai: Das Paar hat sein weitläufiges Anwesen in Ventura County für rund 8,9 Millionen Dollar zum Verkauf gelistet. Die Immobilie, etwa eineinhalb Autostunden nordwestlich von Los Angeles gelegen, kam laut Einträgen bei Realtor.com am 5. Februar auf den Markt. Justin, der Schauspieler und Filmemacher, kaufte das Hauptgebäude 2020 für etwa 2,2 Millionen Dollar und ließ es anschließend umfassend umbauen. Sollte der aufgerufene Preis erzielt werden, dürfte ein Plus von mehr als 6 Millionen Dollar herausspringen. Parallel läuft der Rechtsstreit mit Blake Lively (38) weiter. Der 42-Jährige weist die Vorwürfe sexueller Belästigung entschieden zurück.

Das Angebot liest sich wie ein Wellness-Katalog mit Hollywood-Twist: Fünf Schlafzimmer auf rund 483 Quadratmetern Wohnfläche, dazu ein rund zehn Hektar großes Areal mit Salzwasserpool, erhöhtem Whirlpool, Koi-Teich samt Wasserfall und geschwungenen Spazierwegen. Neben dem Haupthaus gibt es ein Gästehaus sowie zwei spektakuläre Zusatzbauten, eine "Yoga-Kuppel" und eine "Gäste-Kuppel", die laut Exposé aus Polen importiert wurden. Ein "regenerativer Obstgarten", ein eigener Basketball- und Pickleball-Platz, ein maßgefertigtes Gym und sogar ein beleuchtetes Bodentrampolin gehören zum Paket. Innen verspricht ein medizinisches Luftfiltersystem Schutz vor Rauch und Smog, das Hauptschlafzimmer verfügt über elektromagnetische Abschirmung. Die Anlage sei als Luxusresidenz und Event-Refugium gedacht, heißt es in der Beschreibung. Zuvor war die Villa kurzzeitig für 40.000 Dollar monatlich zur Miete inseriert. Ob die laufende Klage von Blake Lively Einfluss auf den Timing-Entschluss hatte, bleibt unklar; die Seite des Schauspielers blieb auf Anfragen der Daily Mail vorerst stumm. Die Verhandlung, ursprünglich für den 9. März terminiert, wurde auf den 18. Mai verschoben. Justins eigene Verleumdungsklage gegen Blake wurde abgewiesen.

Inspiration für die Verwandlung des spanisch angehauchten Hauses zog das Paar aus Reisen nach Tulum und durch Mexiko sowie aus der Natur rund um Ojai. In "Architectural Digest" erklärte Justin 2023, seine Mutter – eine "Feng-Shui-Meisterin" – habe bei der Innengestaltung mitgewirkt: Man habe jeden Raum auf Balance, Fluss und Harmonie ausgerichtet. Emily betonte damals, das Heim solle sich wie ein "Sanctuary" anfühlen, erdig, naturverbunden, geprägt von Stein, Wasser und Bergen. Jenseits der Baustile spielte zuletzt aber vor allem Privates in die öffentliche Wahrnehmung hinein: Eine ältere, vertrauliche Sprachnachricht von Blake an Justin, in der es um Überforderung, Familie und Dreharbeiten ging, machte Schlagzeilen und erinnerte daran, wie nahe Arbeit und Alltag bei den Beteiligten damals beieinanderlagen. Inmitten des juristischen Tauziehens richtet sich der Blick nun auf das nächste Kapitel und auf die Frage, wer das Rückzugsidyll in Ojai übernimmt.

IMAGO / Future Image Justin Baldoni, Schauspieler

Collage: IMAGO / ZUMA Press Wire, Getty Images Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler