Das war Menderes' Herausforderung bei "Promis unter Palmen"

Menderes Bağci (41) wagte den nächsten Reality-Abenteuertrip: Der Sänger zog bei Promis unter Palmen ein und spricht kurz vor dem TV-Start offen über seine größten Hürden am Set. Im Gespräch mit Promiflash verrät Menderes, was ihn in der Show am meisten forderte – und das hatte wenig mit Prüfungen oder Palmen zu tun, sondern mit Menschen. "Die größte Herausforderung für mich war, mit so vielen Leuten klarzukommen. Also, das ist ja mein größtes Manko. Ich bin ja nicht so der gesellige Typ", gesteht er. Gedreht wurde in tropischer Kulisse, gemeinsam mit anderen Promis, dicht an dicht und rund um die Uhr beobachtet.

Während viele Kandidaten das Gruppengefüge suchten, beschreibt Menderes das Zusammenleben auf engem Raum als seine persönliche Bewährungsprobe. Er betont im Interview, dass es ihm grundsätzlich gut ergangen sei. "Sonst fand ich eigentlich alles ganz gut", erklärt er bei Promiflash. Der Ablauf am Set, die Aufgaben und das Setting schienen ihm zu liegen – nur die ständige Nähe zu vielen Mitbewohnern forderte ihn sichtbar heraus. Genau diese Mischung aus Wohlfühlmomenten und innerem Balanceakt könnte für spannende Szenen sorgen, wenn Gespräche, Alltagsorganisation und kleine Reibereien in der Villa zum täglichen Programm gehören.

Menderes ist seit vielen Jahren für seine sensible, zurückhaltende Art bekannt. Der ehemalige Casting-Teilnehmer, der durch sein Durchhaltevermögen einem großen Publikum ans Herz gewachsen ist, sprach in der Vergangenheit immer wieder darüber, dass ihm große Gruppen und ständige Aufmerksamkeit nicht leichtfallen. Gleichzeitig sucht der TV-Star immer wieder die Herausforderung, indem er an verschiedenen Formaten teilnimmt und so seine persönlichen Grenzen testet. Privat wirkt er oft bodenständig, verbringt viel Zeit im kleinen Kreis und gibt in Interviews Einblicke in seine eher ruhige, introvertierte Seite, die nun bei "Promis unter Palmen" auf eine echte Geduldsprobe gestellt wurde.

Imago Menderes Bagci bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im CINENOVA Köln, 04.02.2026

ActionPress Menderes, Realityshow-Teilnehmer

ActionPress Menderes im Mai 2022 auf Mallorca