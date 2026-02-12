445 Euro-Menü: So edel diniert Sharon Stone beim Opernball

Hollywood-Ikone Sharon Stone (67) startet ihr Opernball-Abenteuer mit einem Auftritt, der perfekt zum Glamour des Wiener Events passt. Bevor sich in der Staatsoper der Vorhang hebt, lässt sich die Schauspielerin im legendären Hotel Sacher beim "Gala Dîner Opernball" verwöhnen. An ihrer Seite: Logen-Gastgeber und "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer, mit dem sie sich am festlich gedeckten Tisch auf den großen Ballabend einstimmt. Für das luxuriöse Fünf-Gänge-Menü mit Getränkebegleitung werden laut Heute.at pro Person 445 Euro fällig – ein exklusiver Auftakt für ein prestigeträchtiges Event.

Los geht der Abend für Sharon und die übrigen Gäste bereits um 17:30 Uhr mit einem Empfang, ehe ab 18:30 Uhr der kulinarische Marathon beginnt. Zum Start wird konfierter Loch-Duart-Lachs serviert, begleitet von Kaviar, Kohlrabi, Avocado und Molke. Es folgen ein Ragout aus geschmorten Kalbsbäckchen mit Pastinaken, Tamarinde und Sonnenblumenkernen sowie ein zartes Filet vom Wolfsbarsch, das mit edlem Périgord-Trüffel, Karfiol, Salzkräutern und Chablis-Sauce verfeinert wird. Als Hauptgang wartet rosa gebratenes Filet vom Almochsen mit geschmortem Chicorée, Maronen, Schalotten und einem Hauch P.X.-Balsamico, bevor eine Vollmilch-Schokoladenmousse mit eingelegten Kirschen und Muscovado-Zucker den süßen Schlusspunkt setzt. Im Preis enthalten sind zudem Champagner am Tisch, korrespondierende Weine, Mineralwasser und Heißgetränke – genug, um die Gäste bestens gestärkt in den Ballsaal zu entlassen. Für Sharon, die sich glutenfrei ernährt und beim VIP-Empfang zuvor bereits höflich auf Schaumrollen verzichtet hat, dürfte die Küche des Sacher besondere Varianten vorbereiten.

Für die Schauspielerin ist der luxuriöse Auftakt im Sacher nur ein Baustein eines sorgfältig arrangierten Wien-Besuchs. Sharon residiert in einer Suite des Traditionshauses, bevor sie später an Karls Seite als Stargast in dessen Opern-Loge erwartet wird. Der Unternehmer hatte die Darstellerin bereits zuvor in Oberösterreich in seiner Backstube empfangen und damit den Grundstein für ihren Opernball-Auftritt gelegt. Mit viel Vorfreude zeigte sich Sharon gespannt darauf, diese elegante und glanzvolle Welt hautnah zu erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images, Instagram Sharon Stone

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Januar 2025