Christina Dimitriou nimmt ihren Ex Aleks Petrovic in Schutz

Christina Dimitriou (34), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, teilte kürzlich einen süßen Schnappschuss mit ihrer Tochter auf Instagram. Dabei sorgte jedoch ein Kommentar ihres Ex-Freundes Aleksandar Petrovic (34) für jede Menge Aufregung unter ihren Fans. Der umstrittene Reality-Star schrieb zwei Herz-Emojis und die Worte: "Ich wünsche euch viel Gesundheit & Liebe!" Doch anstatt positiver Reaktionen entlud sich unter dem Beitrag ein Sturm aus wütenden Kommentaren gegen Aleks. Daraufhin meldete sich Christina selbst zu Wort und richtete einen klaren Appell an ihre Follower.

Christina bat ihre Fans, respektvoll zu bleiben und die Konflikte der Vergangenheit ruhen zu lassen. Unter Aleks' Kommentar bedankte sie sich bei ihm und stellte klar: "Dieses Profil ist kein Ort für alte Geschichten oder öffentliche Auseinandersetzungen." Christina betonte, dass sie ihre gemeinsame Vergangenheit abgeschlossen habe und sich nun voll auf ihr Kind und ein friedliches Leben konzentriere. "Ich weiß, dass viele aus Schutz und Loyalität reagieren und das schätze ich", erklärte sie und fügte hinzu: "Es gibt keine zweite Ebene, keine offenen Themen, nur gegenseitigen Respekt und klare Grenzen. Bitte akzeptiert das. Ich wünsche mir, dass hier mit Respekt und Ruhe reagiert wird, auch wenn es schwerfällt."

Dass Aleks' Kommentar so heftige Reaktionen auslöste, ist keine Überraschung. Das ehemalige Paar stellte ihre Liebe damals bei Temptation Island VIP auf die Probe und scheiterte kläglich. Während Aleks sich in der Sendung neu verliebte, blieb Christina verletzt zurück. Erst kürzlich kursierten Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback, als die beiden angeblich bei einem gemeinsamen Dinner gesehen wurden. Ob sich die beiden wirklich wieder angenähert haben, bleibt weiterhin offen. Jedoch scheint sich das Ex-Paar zumindest auf freundschaftlicher Ebene wieder besser zu verstehen.

Imago Christina Dimitriou beim Photocall zur Reality-Show "The 50", 2024

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou mit ihrer Tochter, Februar 2026

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020