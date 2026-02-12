Hat Martin Angelo eine Strategie bei "Promis unter Palmen"?

Realitystar Martin Angelo (32) wagt das nächste TV-Abenteuer: Er zieht in die vierte Staffel von Promis unter Palmen ein und spricht kurz vor dem Start offen über seine Herangehensweise. Im Gespräch mit Promiflash verrät Martin, ob er mit einer ausgefeilten Taktik anreist, wann für ihn der Spaß beginnt und mit wem er sich überhaupt auf das Projekt einlässt. Der Drehort bleibt sonnig, die Mitbewohner bunt gemischt und die Herausforderung groß – genau so, wie es das Format verspricht. Und während andere Kandidaten mit Plänen anreisen, setzt Martin auf etwas ganz anderes: Spontaneität, Humor und eine Prise Selbstironie, die gleich zu Beginn neugierig macht.

Klar ist für den TV-Star: Eine klassische Vorbereitung hält er für wenig sinnvoll. "Ich glaube, dass man sich gar nicht wirklich auf solche Formate vorbereiten kann, weil es immer so gemischt ist, dass es immer eine Überraschung ist", erklärt Martin im Promiflash-Interview. Statt Listen und Taktiken will er lieber mit offenem Blick in die Villa einziehen: "Ich glaube, man muss einfach offen sein für Abenteuer und für neue Menschen." Sein augenzwinkerndes "Geheimnis" packt er gleich hinterher: "Ich hasse Menschen", sagt er mit einem Lachen – und dreht die Aussage im gleichen Atemzug positiv: Genau deshalb könne er "eigentlich nur positiv überrascht" werden. Was nach Stichelei klingt, ist bei ihm ein Spiel mit Erwartungshaltungen und ein Versprechen, die Dynamik im Haus nicht zu ernst zu nehmen.

Auch Menderes Bağci (41) plauderte bereits vor dem TV-Start einige spannende Details aus und heizte die Gerüchteküche rund um die neue Staffel weiter an. So verriet der Sänger gegenüber Promiflash, dass die Zuschauer diesmal nicht nur mit jeder Menge Drama, sondern auch mit Romantik rechnen dürfen. "Die Leute können sich auf gute Unterhaltung freuen", versprach Menderes und deutete an, dass es vor allem zwischen Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (31) ordentlich gefunkt haben soll. "Die Kandidaten lieben sich, fallen sich in die Arme und verlieben sich auch", erklärte er – und ließ damit durchblicken, dass es sogar ein neues Paar im Haus gegeben habe, zumindest "glaube ich, in Anführungsstrichen".

Instagram / martin.angelo Realitystar Martin Angelo, Februar 2023

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

Imago Menderes Bagci bei der Premiere von Promis unter Palmen im CINENOVA Köln, 04.02.2026