"Furchtbar": Martin über "Promis unter Palmen"-Kandidaten

Martin Angelo (32) sorgt mit seinen ehrlichen Worten über seine Mitstreiter der vierten Staffel Promis unter Palmen für Aufsehen. Im Interview mit Promiflash spricht der Reality-TV-Star offen über seine ersten Eindrücke von den anderen Teilnehmern. "Ich muss gestehen, wen ich anfangs Scheiße fand, war Dilara Kruse. Als ich Dilara gesehen hab, dachte ich nur so: 'Was macht die Alte hier?'", stichelt er. Auch andere Stars kommen bei Martin nicht gut weg: "Anouschka Renzi auch furchtbar. Claude Oliver Rudolph fand ich furchtbar – finde ich immer noch furchtbar, um ehrlich zu sein."

Seine Kritik beschränkt sich nicht nur auf diese Teilnehmer. Auch Gina-Lisa Lohfink (39) bekommt ihr Fett weg. "Ich habe mich auf Gina-Lisa gefreut, dass ich aber im Nachhinein enttäuscht von ihr war, ist enttäuschend", wettert Martin im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Aber so ist das Leben nun mal. Und so ist die Szene nun mal." Was genau ihn an Gina-Lisa störte, verriet Martin jedoch nicht weiter.

Martin Angelo ist bekannt für seine kontroverse und direkte Art. Der Reality-TV-Star, der sich durch verschiedene Auftritte im Fernsehen einen Namen gemacht hat, scheut nicht davor zurück, Klartext zu reden. Seine Offenheit hat ihm nicht nur viele Fans, sondern auch einige Kritiker eingebracht. Wer Martin besser kennt, weiß jedoch, dass er keine Angst hat, Missstände direkt anzusprechen – auch wenn das nicht bei allen gut ankommt. Mit seiner Ehrlichkeit sorgt er immer wieder für Gesprächsstoff, nicht nur in den Shows, sondern auch abseits der Kameras.

Anzeige Anzeige

Imago Martin Angelo bei der Gala Christmas Shopping Night im Alsterhaus, Hamburg, 09.11.2023

Anzeige Anzeige

Imago Beim KAMPF DER REALITYSTARS 6 Screening: Martin Angelo im Cinenova Kino Köln, 30.04.2025

Anzeige Anzeige

Imago Martin Angelo bei der Premiere von Promis unter Palmen, Staffel 4, im Cinenova Kino in Köln am 04.02.2026