Die Liebesgeschichte von James Van Der Beek (†) und Kimberly

James Van Der Beek (†48) ist am 11. Februar 2026 gestorben. An seiner Seite bis zum letzten Moment: seine Frau Kimberly Van Der Beek. Kennengelernt hatten sich die beiden 2009 auf einer Reise nach Israel, ein Jahr später folgte in Tel Aviv eine kleine, spirituelle Hochzeit. Gemeinsam bauten der Dawson's Creek-Star und die Produzentin ein Familienleben in Texas auf, mit sechs Kindern unter einem Dach. Als James 2024 die Diagnose Darmkrebs im Stadium drei erhielt, rückten alle zusammen. In TV-Interviews strahlte James immer wieder Dankbarkeit aus und betonte, dass er ohne Kimberly nicht mehr da wäre.

Die Liebesgeschichte der beiden ist geprägt von Zärtlichkeit, Krisen und unerschütterlichem Teamgeist. Bereits vor dem Umzug nach Texas hatte Kimberly als Associate Producer an Adrian Greniers (49) Sundance-Doku "Teenage Paparazzo" mitgewirkt und später den Podcast "Bathroom Chronicles" mit Peggy Rometo gehostet. Parallel wuchs die Familie: Olivia kam 2010 zur Welt, gefolgt von Joshua im Jahr 2012, Annabel Leah im Jahr 2014 und 2016 Emilia, 2018 Gwendolyn und schließlich erblickte Jeremiah 2021 das Licht der Welt. Die Eltern sprachen offen über schwierige Zeiten, darunter mehrere Fehlgeburten.

In der "Today"-Show betonte James: Ohne die Fürsorge seiner Frau "würde er nicht leben." Der Schauspieler lobte sie als Pflegerin, Krankenschwester und Chefin des Haushalts. 2025 schrieb Kimberly wiederum an seinem Geburtstag auf Social Media: "Du bist ein Schatz. Ich fühle mich wie die glücklichste Frau der Welt, mit dir verheiratet zu sein." Nach seinem Tod formierte sich binnen Stunden eine enorme Welle der Anteilnahme, die Familie wurde mit Unterstützung und Spenden überschüttet. Für Kimberly und die Kinder bleibt nun das, was sie gemeinsam getragen hat: ein starkes Netz aus Nähe, Erinnerungen und der Gewissheit, dass ihre Liebe selbst in den härtesten Momenten getragen hat.

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

