"Endlich Single": Katja Krasavice macht Trennung publik

Katja Krasavice (29) gibt überraschend bekannt, dass sie nach sieben Jahren On-Off-Beziehung wieder ungebunden durchs Leben geht. In ihrer aktuellen Instagram-Story informiert sie ihre Follower darüber, nicht ohne eine gewisse Erleichterung durchklingen zu lassen: "Ich bin endlich wieder Single", schreibt sie – dazu ein Feuer- und ein Kuss-Emoji. Weiter berichtet die gebürtige Tschechin, dass sie den Valentinstag erstmals seit langer Zeit allein verbringen werde, weshalb sie den Tag auf besondere Weise mit ihren Fans feiern wolle: Wer Katja gegen Bezahlung auf der Erotikplattform OnlyFans folgt, dürfe sich auf ein besonders schlüpfriges Valentinsvideo freuen.

Katjas turbulente Beziehung, die zuletzt immer wieder für Schlagzeilen sorgte, scheint damit endgültig ein Ende gefunden zu haben. Erst an Weihnachten schienen die 29-Jährige und ihr Partner, bei dem es sich um ihren Manager Drilon handeln soll, nach einer turbulenten Phase kurzzeitig wieder als Paar auf Wolke sieben zu schweben. Auf Zypern verbrachten sie eine entspannte Zeit im Haus des Rappers Capital Bra (31), bevor eine weitere gemeinsame Reise nach Thailand folgte. Doch statt Harmonie gab es erneut Drama. Während ihrer Arbeit am neuen Projekt gerieten sie wieder in einen Streit, und Katja machte öffentlich, dass ihr Partner sie beleidigt habe. Danach entspannte sich die Lage kurzfristig, bevor es nun offenbar endgültig zur Trennung kam.

Katja begann ihre öffentliche Laufbahn 2014 auf YouTube, wo sie mit provokanten, freizügigen Videos über Sexualität, Lifestyle und plastische Chirurgie eine große Reichweite aufbaute und schnell als erste deutsche "Sex-YouTuberin" bekannt wurde. Die Mischung aus Offenheit und Kontroversen brachte ihr früh Hunderttausende Abonnenten ein, bevor sie 2019 den Fokus auf Musik legte. Ihr Debüt als Musikerin startete Ende 2017 mit der Single "Doggy", die sich in den deutschen Charts platzieren konnte. Nach einem Vertrag bei Warner Music veröffentlichte Katja 2020 das Album "Boss Bitch", das Platz eins der deutschen Albumcharts erreichte. Es folgten weitere Alben und Charterfolge, ein Bestseller-Buch und Engagements im Fernsehen, darunter als Jurorin bei Deutschland sucht den Superstar.

Getty Images Katja Krasavice beim Sommerempfang von "Ein Herz für Kinder" in den Wannseeterrassen Berlin

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, September 2024

Getty Images Katja Krasavice bei den 75. Bambi Awards in der Bavaria Filmstadt in München