Im Finale? Für diese beiden MLFL-Männer hat Elena Gefühle

Elena Miras (33) steht bei Make Love, Fake Love kurz vor der wohl schwierigsten Entscheidung der Staffel: Im großen Finale, das in Kürze ausgestrahlt wird, muss sie sich für einen Mann entscheiden. In der aktuellen elften Folge spricht Elena offen über ihr Gefühlschaos und macht klar, dass ihr Herz gleich für mehrere Kandidaten schlägt. Besonders Johannes und Patrick haben es ihr angetan, wie sie im Gespräch mit Johannes gesteht: "Guck mal, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich war ganz ehrlich zu ihm: Ich habe für euch beide ein Gefühl in meinem Herzen. Ich habe etwas, was ich für dich fühle, und ich habe etwas, das ich für ihn fühle, und das wird für mich im Finale nicht einfach."

Doch auch wenn die finale Entscheidung bereits kurz bevorsteht, sind die Würfel offenbar noch nicht gefallen. "Ich kann euch heute nicht sagen, wie ich mich entscheide", erklärt Elena im Gespräch mit Johannes. Das stellt sie auch im Einzelinterview noch mal klar: "Ich weiß, dass man von außen denkt, Patrick wird es sein, ich werde den wählen. Aber nur weil ich Patrick geküsst habe, zieht das Johannes nicht runter. Johannes hat die krassesten Qualitäten überhaupt. Ich weiß, mit ihm würde es draußen sowas von funktionieren." Gleichzeitig ist auch Ferris noch im Rennen, der sich mit ruhiger Art einen festen Platz in Elenas Gedanken gesichert hat: "Ich fühle mich bei Ferris einfach gut aufgehoben, ich hatte mit Ferris tolle Gespräche, eine gute Zeit, das war nie ein Auf und Ab, sondern standhaft gut."

Was Elena jedoch nicht weiß: Gleich zwei ihrer drei Favoriten sind vergeben. Nach dem Rausschmiss von Milan in der aktuellen Folge sind noch zwei Männer im Spiel, die nicht Single sind: Johannes und Ferris. Während Christina B. bereits relativ am Anfang gestanden hat, dass sie die Freundin von Johannes ist, verplapperte sich Mia erst etwas später und bestätigte, dass Ferris zu ihr gehört. Somit meint es von Elenas Favoriten offenbar nur Patrick wirklich ernst mit ihr.

Instagram / elena_miras Elena Miras macht ein Selfie

RTL / Jörn Strojny Realitystar Patrick Papachristodoulou

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Johannes