So verbrachte James Van der Beek (†48) seine letzten Tage

James Van der Beek (†48) ist am Mittwoch im Alter von 48 Jahren gestorben – zwei Jahre nach der Diagnose Darmkrebs. Der Dawson's Creek-Star verbrachte seine letzten Wochen im Hospiz, an der Seite seiner Frau Kimberly Van der Beek und der sechs gemeinsamen Kinder Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah. Freunde schildern die finalen Tage als stillen Rückzug im Kreis der Familie. Eine Quelle sagte der Daily Mail, James sei "meist im Bett" gelegen, habe kaum gegessen und rapide an Gewicht verloren. "Er war sehr schwach", heißt es weiter. Trotz sichtbarer Zuversicht in jüngsten Social-Posts habe die Realität hinter den Kulissen schwer auf allen gelastet.

Zuletzt hatte es keine Behandlung mehr gegeben, weil "die Ärzte nichts mehr tun konnten", so die Quelle. Die Familie lebt seit 2020 auf einer Ranch bei Austin, wo James die letzten Wochen "in Frieden" verbringen wollte. Designerin Erin Fetherston und Ex-WWE-Star Stacy Keibler (46) nahmen auf Instagram Abschied und teilten Fotos von ihren letzten Besuchen bei James. Stacy schrieb: "Diese letzten Tage mit dir zu verbringen, war ein wahres Geschenk Gottes. [...] In diesen vergangenen Tagen hast du mir mehr über das Präsentsein beigebracht als jedes Buch es je könnte. Du hast mir gezeigt, wie es aussieht, Gottes Plan zu vertrauen, selbst wenn es einem das Herz bricht. Gerade dann, wenn es einem das Herz bricht."

James selbst hatte im vergangenen Jahr sehr offen über seine Erkrankung gesprochen. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und Schritte unternommen, um sie mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie zu bewältigen", erklärte der Dawson's-Creek-Star damals. Bis zuletzt zeigte der Schauspieler Mut – und seine Familie hob in ihrer Abschiedsnachricht auf Instagram hervor: "Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Gnade."

Instagram / erinfetherston Designerin Erin Fetherston und James Van der Beek

Instagram / stacykeibler James Van der Beek und Stacy Keibler

