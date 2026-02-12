Das würde Martin mit "Promis unter Palmen"-Preisgeld machen

Martin Angelo (32) hat sich einen Platz in der vierten Staffel von Promis unter Palmen gesichert. Neben spannenden Herausforderungen und hitzigen Auseinandersetzungen lockt die Show mit einem Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Doch was würde der 32-Jährige mit dem Gewinn anstellen? Im Gespräch mit Promiflash zeigt sich Martin überraschend überlegt und erklärt: "Ich würde es auf jeden Fall erst mal anlegen. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne sehr viel Geld ausgibt. Aber ich habe festgestellt, es ist noch schöner, vielleicht erst mal zu sparen und auch Menschen irgendwie zu beglücken."

Doch nicht nur für sich selbst hat Martin Pläne. Der TV-Star betont, dass er mit dem Preisgeld auch anderen eine Freude machen wolle. Insbesondere seinen Freundeskreis möchte er unterstützen. "Die sind nicht so verschwenderisch wie ich. Teilen ist manchmal auch ganz schön", berichtet Martin gegenüber Promiflash und offenbart damit eine soziale Seite, die vielen Fans des Formats vielleicht bis jetzt unbekannt war. Ob ihm der Sieg und somit das Preisgeld tatsächlich winkt, entscheidet sich erst im Laufe der Staffel.

Martin Angelo wurde durch seine Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt und begeistert seitdem eine treue Fangemeinde. Der Sendung "Promis unter Palmen" tritt er nicht nur mit Ehrgeiz, sondern auch mit einer ordentlichen Portion Humor bei. Abseits der Kameras beschreibt er sich selbst als lebensfrohen Menschen, der gerne genießt, aber mittlerweile auch den Wert des Sparens zu schätzen weiß.

Imago Martin Angelo bei der Premiere von Promis unter Palmen, Staffel 4, im Cinenova Kino in Köln am 04.02.2026

Imago Beim KAMPF DER REALITYSTARS 6 Screening im Cinenova Köln: Martin Angelo am 30.04.2025

Imago Premiere von "Promis unter Palmen" 2026 im Cinenova Köln: Martin Angelo