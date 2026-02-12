Das waren Menderes Bağcis Buddies bei "Promis unter Palmen"

Ex-DSDS-Star Menderes Bağci (41) steht schon in den Startlöchern für seinen Einzug bei Promis unter Palmen – und jetzt verrät er, mit wem er im TV-Paradies besonders gut harmoniert hat. Im Gespräch mit Promiflash plaudert der Sänger aus, dass er sich vor allem mit Dilara Kruse hervorragend verstanden habe. Auch mit Realitystar Maurice Dziwak (27) sei der Draht schnell sehr eng gewesen. Gedreht wurde das Ganze in einer Luxusvilla unter der Sonne, wo der 41-Jährige und die anderen Promis gemeinsam lebten, feierten und sich in verschiedenen Challenges messen mussten.

Auf die Frage, ob es auch Distanz zu manchen Mitstreitern gab, winkt der Sänger ab. Er habe die "Veranstaltung ein bisschen organisiert", erzählt er im Interview – und damit viel vermittelt, koordiniert und für Gespräche gesorgt. "Ich habe eigentlich mit jedem irgendwas zu tun gehabt", berichtet er im Interview. Durch diese zusätzliche Aufgabe sei er ständig im Austausch mit den anderen Bewohnern gewesen – vom Frühstück am Pool bis zu den gemeinsamen Aktionen vor der Kamera. Trotzdem blieben Dilara und Maurice für ihn die engsten Bezugspersonen, an die er sich im turbulenten Villa-Alltag besonders hielt.

Im Interview hatte Menderes auch schon weitere Details zur Show verraten. So gab der Sänger einen ersten Vorgeschmack auf die neue Staffel und versprach den Zuschauern jede Menge Unterhaltung. "Die Leute können sich auf gute Unterhaltung freuen", kündigte er an. Es soll in der Villa sogar gefunkt haben – vor allem zwischen Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (31). "Die Kandidaten lieben sich, fallen sich in die Arme und verlieben sich auch", erzählte er weiter. Ein neues Paar sei laut Menderes sogar entstanden – seiner Aussage nach wohl mit Augenzwinkern: "glaube ich, in Anführungsstrichen", sagte er.

Anzeige Anzeige

Imago Menderes Bagci bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im CINENOVA Köln, 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Imago Dilara Kruse, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Februar 2026