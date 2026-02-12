So empfand Martin Angelo die "Promis unter Palmen"-Kostüme

Reality-TV-Gesicht Martin Angelo (32) packt aus: In der vierten Staffel von Promis unter Palmen musste er bei den Spielen in skurrile Verkleidungen schlüpfen – und genau dazu hat er sich jetzt geäußert. Im Gespräch mit Promiflash erzählte der 32-Jährige, wie er die bunten, oft albernen Kostüme erlebt hat und warum ihm die schrillen Outfits am Ende gar nichts ausmachten. Gedreht wurde für das Format natürlich wieder unter Palmen, Seite an Seite mit weiteren TV-Bekannten, die sich in Challenges messen und dabei regelmäßig in fantasievolle Looks gesteckt werden. Martins Fazit zu den Verkleidungen fällt dabei überraschend entspannt aus und macht neugierig auf seine Auftritte in den kommenden Folgen.

Im Interview verriet Martin, dass die Verkleidungen für ihn kein Problem darstellten. "Ich nehme mich manchmal selber nicht so ernst. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr gut über mich selbst lachen kann und jede Menge Humor mitbringe, dementsprechend war das okay", sagte er. Für die Spiele bedeutet das: Egal ob quietschbunt, plüschig oder mit übergroßen Accessoires – Martin nahm es sportlich und ließ sich den Spaß nicht verderben. Die Kostüme gehören zum Konzept der Show, die bei Wettkämpfen auf Teamgeist, Nervenstärke und eine ordentliche Portion Selbstironie setzt. Genau diese Mischung scheint dem Realitystar zu liegen.

Doch offenbar dürfen sich die Fans der Show nicht nur auf lustige Kostüme, sondern auch auf jede Menge Drama freuen. Schon vor der Ausstrahlung gab es auf Instagram einen ersten Vorgeschmack auf die neue Staffel – mit reichlich Zoff und Emotionen zwischen den Teilnehmern. In einem vielbeachteten Teaser wetterte Eric Stehfest (36): "Es gibt kein uns." Das sorgte besonders deshalb für Wirbel, weil er und seine Ex Edith (30) bereits vor den Dreharbeiten getrennte Wege gingen. Auch Gina-Lisa Lohfink (39) zeigte sich in der Vorschau aufgewühlt, weinte, schrie und stellte die anderen zur Rede: "Was ist euer f*cking Problem mit mir?" Für Trash-Fans ein gefundenes Fressen – im Netz schrieb ein Zuschauer freudig: "Endlich etwas Trash-Nachschub!"

Imago Martin Angelo bei der Premiere von Promis unter Palmen, Staffel 4, im Cinenova Kino in Köln am 04.02.2026

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln, Februar 2026