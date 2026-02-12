Das würde Menderes mit "Promis unter Palmen"-Jackpot machen

Menderes Bağci (41) wagt das nächste TV-Abenteuer: Der Realitystar zieht in die Villa von Promis unter Palmen und tritt dort gegen bekannte Gesichter an – mit einem Ziel vor Augen. Im Gespräch mit Promiflash verrät Menderes, was er mit dem möglichen Jackpot von bis zu 50.000 Euro vorhätte. Der Sänger macht keinen Hehl daraus, dass er im Falle eines Triumphs einen klaren Plan hat und das Geld nicht verprassen will. Statt Luxusträumen stellt er nüchtern fest, dass es für ihn um Weitsicht und vernünftige Entscheidungen geht.

Im Interview macht Menderes deutlich, dass er einen Sieg in erster Linie als Chance sieht, finanziell klug vorzusorgen. "Investieren", sagt er zu Promiflash über seine Pläne mit dem Gewinn. Auf die Nachfrage nach konkreten Ideen blickt er mit einem Augenzwinkern in die Vergangenheit und gesteht, wie sein größter Coup ausgesehen hätte: "Es kommt darauf an, wenn ich die Zeit zurückspulen könnte, würde ich in Bitcoin investieren."

Abseits des Wettbewerbs ist Menderes für seine Beharrlichkeit bekannt. Der Sänger hat sich über Jahre ein treues Publikum ersungen und erkämpft, oft gegen Widerstände, aber stets mit freundlicher Ausdauer. Freunde beschreiben ihn als bodenständig und dankbar, jemand, der kleine Erfolge feiert und aus Rückschlägen Lehren zieht. Privat sucht er Ruhe im Alltäglichen, schätzt klare Routinen und die Unterstützung seines engen Umfelds. Genau diese Mischung aus Gelassenheit und Ehrgeiz dürfte ihm nun zugutekommen – egal, ob er am Ende den Jackpot holt oder nur mit neuen Erfahrungen und einem noch größeren Lächeln nach Hause zurückkehrt.

Anzeige Anzeige

Imago Menderes Bagci bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im CINENOVA Köln, 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Imago Menderes Bagci bei der Premiere von Promis unter Palmen im CINENOVA Köln, 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Imago Menderes Bağci bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow Riverboat in der MediaCity Leipzig am 21.04.2023