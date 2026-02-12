Lisa Marie und Furkan Akkayas Baby Xavi wird jetzt obduziert

Furkan Akkaya (25) und Lisa Marie Akkaya (24) haben wenige Tage nach dem Verlust ihres Sohnes Xavi einen weiteren schweren Schritt öffentlich gemacht. Der Reality-TV-Star meldete sich am Donnerstag via Instagram und erklärte: "Die Obduktion unseres Engels findet gleich statt." Zudem heißt es in Furkans Social-Media-Beitrag: "Wir teilen das mit euch, weil wir uns nicht allein fühlen möchten und hoffen, dass ihr an ihn denkt und für ein Ergebnis betet, das uns nicht den Atem nimmt."

Mit der Untersuchung erhoffen sich die Eltern Antworten darauf, warum ihr kleiner Xavi plötzlich verstarb. Bereits vor wenigen Tagen hatte Lisa Marie erste erschütternde Einblicke in die tragischen Umstände gegeben. "Akka hat unser lebloses Kind versucht wiederzubeleben, während ich das ganze Zimmer vollgekotzt habe", schrieb die Influencerin in einem langen Statement. Sie erinnerte sich an die furchtbaren Minuten, als sie mit Xavi auf dem Arm schreiend auf die Straße rannte und Gott anflehte: "Bitte hol mich anstatt ihn." Erst als die Sanitäter eintrafen und ihr den kleinen Xavi abnahmen, wurde ihr das ganze Ausmaß der Tragödie bewusst. "Wir checken teilweise nicht mal, was passiert ist, man ist komplett leer", beschrieb sie ihren Zustand.

Die erschütternde Nachricht von Xavis Ableben teilten die Eltern noch am selben Tag mit ihren Followern. Lisa Marie schrieb damals: "Der kleine Xavi ist heute Morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen. Akka, Emilio und ich brauchen unsere Zeit, um zu realisieren, was passiert ist und bitten euch darum, uns und auch unsere Angehörigen mit Fragen zu verschonen." Die Influencerin machte deutlich, wie groß der Schock für die Familie sei: "Wir sind immer noch im kompletten Schockzustand und melden uns, sobald wir können. Wir realisieren das Ganze noch gar nicht."

Anzeige Anzeige

Lisa Akkaya Furkan Akkaya und Lisa Akkaya im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Xavi, der Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya