Eine Tochter: Dragqueen Candy Crashs Baby ist auf der Welt

Candy Crash (33) teilt zuckersüße Nachrichten mit ihren Fans: Die Dragqueen und ihr Partner sind erstmals Eltern geworden! Wie sie jetzt auf Instagram verkündet, hat ihre Tochter das Licht der Welt erblickt. In einem emotionalen Post zeigt Candy mehrere intime Einblicke: Zu sehen und zu hören sind die ersten Schreie des Babys, ein Foto der winzigen Händchen und ein Video, in dem die Kleine bereits sicher in einer Babyschale liegt. "Unsere Herzen sind voll. Willkommen auf der Welt, unsere Tochter", schwärmt sie.

Unter dem Post richtet die Künstlerin auch rührende Worte an die Frau, die das Baby ausgetragen hat: "Unendliche Dankbarkeit an unsere unglaubliche Leihmutter. Danke für deine Kraft, Fürsorge und die Liebe, die du für unsere Familie getragen hast." Außerdem betont Candy, wie wichtig ihr auch das medizinische Team war: "Wir möchten uns auch bei allen bedanken, die diese Entbindung unterstützt haben, insbesondere bei unserem tollen Ärzteteam, mit herzlichem Dank für die Hilfe, eine Familie zu werden." Die Künstlerin macht damit deutlich, wie viele Menschen an dieser Reise beteiligt waren.

Bereits vor einigen Monaten hatte Candy auf Instagram ihre Babyreise mit den Fans geteilt. Damals zeigte die 32-Jährige voller Stolz einen positiven Schwangerschaftstest, das erste Ultraschallbild und Einblicke in den Embryotransfer im San Diego Fertilitycenter. "Wir sind schwanger! Ich weiß, normalerweise erzählt man das nicht vor dem zweiten Trimester, aber wir sind einfach überglücklich!", schrieb sie begeistert. Schon damals betonte Candy, wie frisch und aufregend diese Zeit für sie und ihren Partner war: "Bisher läuft alles wunderbar und reibungslos – drückt uns die Daumen, dass es so bleibt!"

Anzeige Anzeige

Imago Drag-Star Candy Crash im September 2025 auf dem "HeidiFest" in München

Anzeige Anzeige

Instagram / thecandycrash Candy Crashs Tochter

Anzeige Anzeige

ActionPress Candy Crash im Januar 2020 in Berlin

Anzeige