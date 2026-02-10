Menderes Bağci verrät erste Details zu "Promis unter Palmen"

Menderes Bağci (41) gibt einen ersten Blick hinter die Kulissen von Promis unter Palmen und heizt damit die Vorfreude auf die vierte Staffel an. Im Gespräch mit Promiflash verrät der Realitystar, was die Zuschauer in den neuen Folgen erwartet und worauf sie sich einstellen können. Gedreht wurde wieder in tropischer Kulisse, mit einer bunt gemischten Truppe an bekannten Gesichtern, die zusammen feiern, kuscheln und anecken. "Die Leute können sich auf gute Unterhaltung freuen", sagt Menderes und deutet an, dass zwischen einigen Kandidaten mehr gefunkt haben könnte als zunächst gedacht. Besonders mit Blick auf Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (31) stellt er in Aussicht, dass sich dort etwas entwickelt haben soll.

Mehr Details über den Ton der Staffel liefert der Sänger gleich mit: Es werde emotional, herzlich und zwischendurch ziemlich romantisch. "Die Kandidaten lieben sich, fallen sich in die Arme und verlieben sich auch", so Menderes gegenüber Promiflash. Er spricht sogar von einem "neuen Paar", das entstanden sei – "glaube ich, in Anführungsstrichen", wie er betont. Hinter den Kulissen habe es demnach nicht nur hitzige Debatten, sondern auch intensive Gespräche und zarte Annäherungen gegeben. Die Mischung aus Teamspielen, Nähe in der Villa und unvermeidlichen Reibereien dürfte dafür gesorgt haben, dass aus Flirts echte Gefühle wurden.

Schon in den ersten veröffentlichten Ausschnitten wurde deutlich, wie hoch die Emotionen in der Villa kochten. Besonders Eric machte in einem Gespräch mit Edith Stehfest (30) eine klare Ansage: "Es gibt kein uns." Die beiden hatten sich bereits vor den Dreharbeiten getrennt und ließen keinen Zweifel an ihren getrennten Wegen. Auch Gina-Lisa Lohfink (39) sorgte für Aufregung und Tränen. Sichtlich aufgewühlt stellte sie die alles entscheidende Frage: "Was ist euer f*cking Problem mit mir?" In einer weiteren Szene wurde Franziska laut und forderte eine Mitbewohnerin direkt auf: "Halt doch einfach deine Klappe." Dilara Kruse geriet bei einer Challenge ebenfalls an ihre Grenzen und rief: "Du gehst mir richtig auf den Sack." Die Fans zeigten sich begeistert vom neuen Drama. "Endlich etwas Trash-Nachschub!" jubelte ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer schrieb: "Ich gestehe, ich bin abhängig von diesen Formaten. Hauptsache, Ariel ist nicht dabei. Das wäre peinlich."

Tamara Bieber / ActionPress Menderes bei einer Weihnachtsfeier in Berlin

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Februar 2026

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel