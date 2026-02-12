Trennung? Diese Auswirkungen hat Baby auf Ehe von Liz Kaeber

Vor einem Jahr wurden Liz Kaeber (33) und ihr Mann Nick Maerker Eltern – ein neues Kapitel, das ihre Ehe ganz schön auf die Probe gestellt hat. In ihrer aktuellen Podcast-Folge, veröffentlicht auf Instagram, sprechen die beiden nun offen darüber, wie sehr sich ihre Beziehung seit der Geburt verändert hat. Besonders ein Punkt belastet die einstige Bachelor-Kandidatin: "Also ganz grob gesehen, sage ich jetzt mal, natürlich viel, viel weniger Zweisamkeit. Ich glaube, das ist letztendlich auch so der Punkt, der bei uns schwierig ist." Der Fokus liege nun klar auf dem Kind – und das habe spürbare Auswirkungen auf ihre Partnerschaft.

Gerade beim ersten Nachwuchs sei die Umstellung extrem – "von Null auf Hundert", wie Liz erklärt. Auch Nick spricht ehrlich über mehrere Tiefpunkte in ihrer Ehe. "Erst war es das Stillen, was schon echt hart für dich war [...]. Dann war ich davon genervt, dass du von mir schon genervt warst, obwohl ich nichts gemacht habe. Es war so ein Teufelskreis." Zwischenzeitlich hätten beide sogar an eine Trennung gedacht: "Manchmal war man wirklich an dem Punkt: Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter", gesteht die 33-Jährige offen. So weit ist es zum Glück aber nicht gekommen – beide betonen, dass sie trotz allem genau wüssten, was sie aneinander haben.

Schon im Oktober vergangenen Jahres hatte Liz das Thema Zweisamkeit offen angesprochen. In einer Fragerunde auf Instagram wurde sie von ihren Fans gefragt, ob sie und Nick neben dem Elternsein überhaupt noch Zeit für sich hätten. Die Influencerin antwortete ehrlich: "So gut wie nie." Sie erklärte damals, dass ihr Sohn sehr viel Nähe brauche und ihnen dadurch Momente zu zweit einfach fehlten. "Die Zeit zu zweit haben wir deshalb nicht, weil es Loki eben auch noch nicht zulässt, dass wir mal am Abend Serien schauen oder einfach mal auf der Couch liegen können, um zu kuscheln, genauso wenig tagsüber", sagte sie.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, Ehepaar

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki und ihrem Ehemann Nick Maerker

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, März 2025