Filmstars Lee Seung Gi und Lee Da-in erwarten zweites Kind

Süße Neuigkeiten von Schauspieler Lee Seung Gi und seiner Frau Lee Da-in. Die beiden sollen in freudiger Erwartung ihres zweiten Kindes sein. Einem Bericht von News1 zufolge ist Da-in bereits im fünften Monat und legt den Fokus aktuell auf die Schwangerschaftsvorsorge. Das Paar sei überglücklich über den erneuten Familienzuwachs. Details zu Geschlecht und voraussichtlichem Geburtstermin gibt es noch nicht. Auch meldeten sich Seung Gi und Da-in noch nicht persönlich. Das Paar wurde vor zwei Jahren zum ersten Mal Eltern, als die kleine Tochter das Licht der Welt erblickte.

Das Schauspielerpaar lebt eigentlich eher zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Familiäre Updates sind eine Seltenheit. Ab und zu gibt es aber doch Anlässe, private Bilder zu teilen. Im Februar 2025 teilte Da-in bei Instagram ein süßes Foto ihres Mannes, der sein Töchterchen auf dem Arm hält und dabei bis über beide Ohren strahlt. Hintergrund war der erste Geburtstag der Kleinen. Auf dem Foto war auch eine große Torte mit einem rosafarbenen Drachen zu sehen. Die 33-Jährige bezeichnete ihr Mädchen als "kleine Engelsprinzessin" und schrieb: "Danke, dass du mir ein Jahr voller unendlicher Freude geschenkt hast."

Seung Gi ist in seiner Heimat Südkorea ein gefeierter Filmstar. Er spielte unter anderem in K-Dramen wie "Brilliant Legacy", "The King 2 Hearts" oder "The Law Cafe" mit. Wie so viele seiner Kollegen ist der 39-Jährige aber auch als Sänger aktiv und wurde für seine Musik mit wichtigen Preisen wie dem Golden Disc Award ausgezeichnet. Seit 2010 stand sein Name mehrfach auf der Forbes-Liste der 40 einflussreichsten Promis. Da-in steht ihrem Mann in Sachen Erfolg aber in nichts nach: Auch sie ist erfolgreiche Schauspielerin, unter anderem bekannt durch Serien wie "My Dearest". Ein Paar sind Da-in und Seung Gi bereits seit 2020, das Jawort gaben sie sich drei Jahre später.

Instagram / xx__dain Lee Seung Gi und Lee Da-in, Oktober 2020

Instagram / xx_dain Lee Seung Gi mit seiner Tochter

Instagram / leeseunggi.official Lee Seung Gi, Schauspieler