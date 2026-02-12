Anne Menden nach Geburt: Rührende Dankesworte an Gustav

Großes Babyglück bei Anne Menden (40): Die Schauspielerin hat nach der Geburt ihres Kindes auf Instagram ein inniges Foto mit ihrem neugeborenen Sohn geteilt und dazu sehr persönliche Worte gefunden. Auf der Aufnahme hält Anne das kleine Füßchen ihres Babys ganz nah bei sich, der Moment wirkt ruhig und vertraut. In ihrem Text beschreibt sie, wie besonders diese ersten Tage mit dem Kind sind und wie überwältigend sich alles anfühlt. Die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin wendet sich dabei direkt an ihre Fans und macht gleichzeitig deutlich, wem ihr größter Dank in dieser Zeit gilt: ihrem Partner Gustav Masurek (36).

"Dieses Wunder in den Armen zu halten, ist unbeschreiblich", schreibt Anne gerührt. Die vielen liebevollen Reaktionen aus ihrer Community würden diese intensive Zeit noch besonderer machen, erklärt sie und bedankt sich ausdrücklich "für jede Nachricht, jeden Gedanken, jede liebe Zeile". Dann richtet sie den Fokus auf Gustav. Sie beschreibt, dass er sie durch die Schwangerschaft getragen habe – mit "Geduld, Stärke und so viel Ruhe". Auch als sich ihr kleines Wunder den Weg auf die Welt suchte, sei er an ihrer Seite gewesen und habe ihr Halt gegeben. "Bei der Geburt warst du mein Fels. Mein Halt. Meine Sicherheit", schreibt sie über ihren Partner und betont, dass sie sich niemand anderen hätte wünschen können, der sie so auffange, stärke und liebe. Für Anne und Gustav ist es das erste gemeinsame Kind. Das Paar hatte sein Babyglück bereits Anfang Februar mit einem Foto der winzigen Füße des Sohnes öffentlich gemacht. Nun gewähren die beiden noch intimere Einblicke in die ersten Tage zu dritt.

Anne hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder als große Hundefreundin und naturverbunden gezeigt, teilte auf Social Media Einblicke in ihren Alltag zwischen Dreharbeiten und Auszeiten im Grünen. Mit der Geburt ihres Sohnes verschiebt sich der Fokus nun sichtbar auf das Familienleben. Über Gustav spricht die Schauspielerin regelmäßig mit Wärme; die Worte über Ruhe und Rückhalt zeichnen ein Bild von viel Vertrauen in der Beziehung. "Der Moment, in dem unser Sohn geboren wurde, hat mein Herz komplett verändert. Ich bin unendlich stolz auf Anne und voller Respekt für das, was sie geleistet hat", sagte Gustav. Für Freunde und Follower ist der neue Post der "GZSZ"-Schauspielerin vor allem eines: ein zartes Fenster in einen sehr intimen Moment, der ohne große Inszenierung auskommt.

Imago Gustav Masurek und Anne Menden bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Imago Anne Menden mit Gustav Masurek beim Vaunet Jubiläumsevent im Telegraphenamt, Berlin, 10.10.2024

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek