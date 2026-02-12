Kaley Cuoco beichtet Botox-Fauxpas während "Big Bang Theory"

Kaley Cuoco (40) hat kürzlich offen über ihre Erfahrungen mit Schönheitskorrekturen gesprochen und dabei ein besonderes Highlight aus ihrer Zeit bei The Big Bang Theory geteilt. In dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" erzählte die Schauspielerin, wie sie zum ersten Mal Botox ausprobierte – mit überraschendem Ergebnis. Während einer Szene in der Erfolgsserie, die viel mimisches Spiel erforderte, stellte sie fest, dass ihr Gesicht aufgrund der Injektionen nahezu unbeweglich war. "Meine Stirn hat sich nicht bewegt, und es sah aus, als würde ich es versuchen", erinnert sich Kaley. Obwohl niemand am Set etwas dazu sagte, war ihr die Wirkung selbst unangenehm bewusst.

Die Schauspielerin hatte an diesem Punkt eine Lektion gelernt und beschloss, bei Botox-Anwendungen künftig vorsichtiger zu sein. "Das war der Moment, in dem ich dachte: 'Okay, wir müssen das zurückfahren'", erklärt sie im Podcast. Seitdem verzichtet sie auf Botox in der Stirnregion, bleibt dem Verfahren aber in anderen Bereichen treu. Heute lässt sie Injektionen um die Augen und am Hals vornehmen und schwärmt nach wie vor von ihrer Entscheidung, eine Brustvergrößerung vornehmen zu lassen, die ihrem Selbstbewusstsein einen großen Schub gegeben habe. "Beste Entscheidung meines Lebens", sagte sie, wie Entertainment Weekly berichtet.

Kaley hat kein Problem damit, offen über ihre kosmetischen Eingriffe zu sprechen. Bereits in früheren Interviews verteidigte sie ihre Entscheidungen und betonte, dass solche Eingriffe nicht für andere, sondern allein für das eigene Wohlbefinden vorgenommen werden sollten. Ihr Erfolg bei "The Big Bang Theory", wo sie schon mit 21 Jahren die Rolle der Penny übernahm, machte sie zu einem bekannten Gesicht in Hollywood. In ihrer Freizeit teilt sie Einblicke in ihr Leben mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Partner, was sie neben ihrer Karriere als Schauspielerin zu ihrer wichtigsten Priorität erklärt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco bei den Critics Choice Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco 2025