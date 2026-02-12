Rehaentlassung nach Überdosis: Andy Dick treibt nun Radsport

Andy Dick (60) zeigt sich wieder öffentlich – und zwar sportlich: Der Komiker wurde am Dienstag bei einer Fahrradtour durch ein ruhiges Viertel in Los Angeles gesichtet, nur rund zwei Monate nach einer beinahe tödlichen Drogenüberdosis. An seiner Seite radelte laut Daily Mail ein enger Freund, mit dem er nach einem 50-tägigen Entzug in Palm Springs offenbar langsam wieder in den Alltag zurückfindet. In dunklem Hoodie und Pyjamahose rollte der "NewsRadio"-Star entspannt durch die Straßen. Die Ausfahrt folgt auf seine Entlassung aus der Behandlungseinrichtung Harlow Gardens Ende Januar, wo er seit dem 12. Dezember in Reha gewesen war.

Hinter Andy Dick liegt ein dramatischer Dezember: Laut TMZ brach der Entertainer an einer Straßenecke in Hollywood zusammen, Freunde riefen den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Die Retter setzten mehrfach Narcan-Nasenspray ein – ein Notfallmedikament, das die Wirkung von Opioiden aufhebt. "Sie sagen, mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Und ich habe aufgehört zu atmen", berichtete Andy später im Podcast "Hate To Break It To Ya" von Jamie Kennedy (55). Schon kurz nach dem Vorfall sprach der Schauspieler mit TMZ über den Rückschlag und ließ wissen, er wolle es nun "Tag für Tag" angehen. Nach der Reha lebt er laut dem Portal in einer Sober-Living-Einrichtung im Raum Beverly Hills, um sich weiter auf seine Gesundheit zu konzentrieren.

Unterstützung erhielt Andy Dick nach eigenen Angaben maßgeblich von Jenny Gimenez und ihrem Ehemann Tim Ryan, die ihm den Platz in der Klinik ermöglichten. Der Komiker, der seit Jahren mit Suchtproblemen ringt und mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, sucht nun offenbar Struktur im Alltag – vom betreuten Wohnen bis zu kleinen Routinen wie der gemeinsamen Radrunde. In den vergangenen Wochen hatte sein Umfeld immer wieder betont, wie eng Freunde zusammenstanden, als es um Sekunden ging. Zuvor hatte Andys Sprecher bereits signalisiert, dass es ihm besser gehe und er nüchtern sei, während der Entertainer öffentlich Schritt für Schritt an einem stabileren Leben arbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Dick im Februar 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Dick bei der 4th Annual Light Up The Blues, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Dick im Februar 2015