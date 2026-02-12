"Persönlichkeit gestohlen": Ehe-Aus belastet Olivia Attwood

Olivia Attwood (34) hat vor Kurzem das Ehe-Aus mit Bradley Dack bestätigt – und spricht nun so offen wie nie über ihren Schmerz. Auf Instagram verrät die Reality-TV-Bekanntheit, sie fühle sich, als hätte jemand ihre Persönlichkeit gestohlen. Seit Wochen ringe sie mit ihren Nerven. Die Trennung machte sie in diesem Monat öffentlich, nachdem Berichte die Runde machten, Brad habe "eine Grenze überschritten" und ihr Vertrauen "gebrochen". Details behält Olivia zwar für sich, doch ihre Worte gehen unter die Haut. Zwischen Drehs und Social Media funktioniert sie nach außen weiter – innerlich sieht es anders aus. "Ich weine mich in den Schlaf, dann ist business as normal, wenn um 5 Uhr der Wecker klingelt", schreibt sie ihren Followern. Ehrlicher könnte ihr Einblick kaum sein.

Gleichzeitig betont Olivia, dass sie ihren Fokus auf die Arbeit richtet. Sie steht für das neue Koch-Duell "The Heat" bei ITVX vor der Kamera und versprach ihren Fans: "Normales Programm und Gequatsche kommen so schnell wie möglich zurück." Zugleich schilderte sie, wie schwer ihr öffentliche Postings momentan fallen: "Ich mache Instagram auf, um etwas zu posten, aber ich weiß nicht, was ich sagen oder tun soll? Lol, Verletzlichkeit ist nicht mein Ding!!!" Im Podcast "The Sunday Roast" mit Pete Wicks (37) ließ sie zudem ihren Frust über Valentinstag raus: "Ich hasse Valentinstag. Ich will einfach Blumen und ein Geschenk und in Ruhe gelassen werden." Zuletzt fiel auf, dass Olivia ohne Ehering unterwegs war, während Brad seinen trug.

Kennengelernt hatten sich Olivia und Brad 2015 im Club, trennten sich kurz und fanden 2017 wieder zueinander. Während Olivia im Fernsehen Karriere machte, blieb Brad zuletzt sportlich hinter früheren Erfolgen zurück. Abseits der Kameras setzt die TV-Persönlichkeit seit Längerem auf finanzielle Unabhängigkeit und getrennte Konten, wie sie im Herbst betonte. Privat zieht sich Olivia nun in eine neue Wohnung zurück und sortiert ihr Leben – mit Stütze aus dem Freundeskreis und vielen Nachrichten ihrer Community, die sie "immens" fühle. Der Fußballer, den Olivia zu Beginn als großen Rückhalt in ihrem Leben sah, hält sich derzeit öffentlich bedeckt. Die Influencerin versucht derweil, Routinen beizubehalten, um nicht in der Stille zu versinken.

Getty Images Olivia Attwood, 2022

Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood, 2024