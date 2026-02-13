Olympia-Snowboarderin Liu Jiayu meldet sich nach Schocksturz

Minuten der Angst im Livigno Snow Park der Olympischen Winterspiele: Liu Jiayu hat am Mittwochmittag in der Halfpipe einen schweren Sturz erlitten und die Zuschauer in eisiges Schweigen versetzt. Die chinesische Snowboarderin kam im zweiten Quali-Lauf nach einem Frontside 900 zu Fall, schlug mit dem Kopf auf und blieb regungslos im Schnee liegen. Helfer eilten herbei, während auf den Tribünen niemand mehr sprach. Nach rund sieben Minuten wurde Liu auf einer Trage abtransportiert. Später am Tag gab es das erlösende Lebenszeichen. Liu meldete sich auf Instagram mit Fotos aus dem Krankenhaus: "Danke für all die Liebe und Fürsorge. Ich wurde heute freigegeben und darf das Krankenhaus verlassen. Nur ein paar Stiche."

Die Szenen spielten sich während der Damen-Qualifikation im olympischen Testumfeld in Livigno ab, wo Athleten ihre Form für den kommenden Höhepunkt auf der großen Bühne schärfen. Vier Rettungskräfte und weitere Betreuer kümmerten sich sofort um die Weltmeisterin von 2019, fixierten Nacken und Oberkörper, bevor es direkt ins Krankenhaus ging. Wie schwer die Blessuren waren, blieb zunächst offen, doch die Snowboarderin zeigte sich ansprechbar und bat ihre Fans darum, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Als Liu vom Hang getragen wurde, spendeten die Zuschauer lang anhaltenden Applaus. In der TV-Übertragung waren viele sichtlich mitgenommen, während im Kommentarraum die Hoffnung mitschwang, sie habe "Glück im Unglück". Liu schrieb auf Social Media: "Ich bin superdankbar für die großartige medizinische Unterstützung bei den Olympics und das China Medical Team. Bin bald wieder da."

Lius Sturz war in Livigno nicht der einzige Schockmoment. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Cam Bolton bei einer Übungseinheit im selben Snow Park schwer verletzt. Der erfahrene Snowboardcross-Spezialist stürzte im Training und brach sich zwei Halswirbel. Trotz einer anfänglich unauffälligen Diagnose verschlechterte sich sein Zustand in der Nacht rapide. Am nächsten Morgen wurde Cam laut Eurosport mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Mailand geflogen, wo die bittere Diagnose gestellt wurde. Zudem stürzte Skirennfahrerin Lindsey Vonn (41) schwer und musste mittlerweile mehrmals operiert werden.

Instagram / liujiayusnow Liu Jiayu, Olympia-Snowboarderin

Getty Images Liu Jiayu und Helfer, Olympische Winterspielen 2026

