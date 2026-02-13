Olivia Attwood fühlt sich nach Trennung nicht mehr einsam

Olivia Attwood (34) spricht Klartext über Herzschmerz, Neuanfang und die Stärke, allein zu sein. In Jamie Laings (37) Podcast "Great Company" blickt der Reality-Star auf ein Jahr voller Beziehungsarbeit zurück – und gesteht, dass sie sich in ihrer Ehe mit Bradley Dack "leicht voneinander abgekoppelt" gefühlt habe. Die Folge wurde noch vor der bestätigten Trennung aufgezeichnet, doch Olivia ließ bereits durchscheinen, wie viel Druck sie und der Fußballer zuletzt erlebten. "Wenn junge Ehepaare beide Karrieren mit hohem Druck haben, kann man sich sehr leicht entkoppeln", sagte sie im Podcast. Heute wirkt sie gefestigt: Alleinsein macht ihr keine Angst mehr, es gibt ihr sogar neue Freiheit.

Im Gespräch erzählt Olivia, dass sie früher aus Furcht vor dem Alleinsein Beziehungen aneinanderreihte – "unglücklich" und ohne echte Nähe. "Wenn man in einer unglücklichen Beziehung ist, ist das der einsamste Ort", erklärte sie im Podcast. Beziehungen bräuchten Einsatz, ohne auszubrennen, betonte sie weiter, und beschrieb, wie sie gelernt habe, ihre eigene Zufriedenheit nicht von einem Partner abhängig zu machen: "Eines der stärksten Dinge ist, mit sich selbst im Reinen zu sein." Parallel zeigte sie sich auf Instagram nachdenklich und ehrlich: Sie habe zuletzt "übertrieben nachgedacht", was sie poste, schrieb sie ihren Followern, und versicherte: "Ich sehe eure Nachrichten und ich liebe euch", so Olivia. Beruflich geht es für die TV-Persönlichkeit zügig weiter: Bald moderiert sie die neue ITVX-Kochshow "The Heat".

Privat blicken Olivia und Bradley auf eine lange On-off-Geschichte zurück, die in eine Hochzeit mündete und jetzt doch beendet ist. Schon in früheren Gesprächen hatte Olivia offen über Reibungen im Alltag gesprochen, über fehlende Routinen, unterschiedliche Zeitpläne und den Wunsch, Nähe neu zu definieren. Kennengelernt hatten sich beide 2015 in einem Club, später fanden sie nach einer Trennung wieder zusammen und heirateten 2023. Abseits des Rampenlichts gilt Olivia als jemand, der Familie und enge Freundschaften hochhält; im Podcast erwähnte sie, wie sehr sie die Treue ihrer Eltern geprägt habe. Diese Werte begleiten sie nun in ihre nächste Lebensphase – mit mehr Selbstvertrauen, klaren Grenzen und einem Terminkalender, der wieder ganz ihr gehört.

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood, UK-"Love Island"-Star

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood, 2024

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood, Influencerin