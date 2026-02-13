Daniel Lott & Eva dankbar: Sie haben 28. SSW doch erreicht

Daniel Lott und seine Partnerin Eva können nach einer dramatischen Wendung im Krankenhaus wieder durchatmen. Nachdem sie gestern mit Blut im Fruchtwasser in die Klinik eingeliefert wurde, stand ein frühzeitiger Kaiserschnitt im Raum. Doch Eva befand sich erst in der 27. Schwangerschaftswoche, und ein derartiger Eingriff wäre für das ungeborene Kind mit erheblichen Risiken verbunden gewesen. Heute die Erleichterung: Statt einer Operation durften die beiden heute die 28. Schwangerschaftswoche einläuten. Auf Instagram drücken sie ihre Dankbarkeit aus und teilen ihre Gedanken mit ihren Followern.

Zu einem aktuellen Foto, das nur zwei Tage alt ist, schildern Daniel und Eva ihre Gefühlslage ausführlich: "Gestern Kreißsaal – heute Wochenwechsel zu SSW 28+0. Diese Tage und Wochen sind einfach nur eine unglaubliche und unwirkliche Achterbahnfahrt. Wir wissen nicht, wem und wie oft wir es verdanken sollen, dass wir es alleine schon nach dem Blasensprung an Weihnachten in SSW 21+0 bis SSW 28+0 geschafft haben." Sie betonen, wie wenig sie das, was im Kreißsaal passiert ist, bisher verarbeiten konnten und wie sehr sie schätzen, dass ihnen "noch ein Tag Schwangerschaft geschenkt" wurde. Gleichzeitig machen sie klar, dass sie trotz aller Ungewissheit "zu 100 Prozent positiv" bleiben – auch in dem Wissen, "wie schnell alles gehen kann".

Für Daniel und Eva zählt seit den ersten Komplikationen rund um Weihnachten offenbar jeder einzelne Tag, den ihr ungeborenes Baby noch im Bauch verbringen darf. Der Realitystar und seine Partnerin lassen ihre Community dabei sehr nah an ihren Sorgen und Hoffnungen teilhaben, sprechen offen über Angst, Erleichterung und diese besondere Form von Dankbarkeit, die nur aus einer Extremsituation entsteht. Schon in den vergangenen Tagen hatten die beiden ihren Followern berichtet, wie schwer sich das Warten im Krankenhaus anfühlt und wie brutal die Stunden sein können, in denen man nur auf eine Entscheidung der Ärzte hofft. Jetzt konzentriert sich das Paar darauf, im Klinikalltag kleine Routinen zu finden, einander Halt zu geben und jeden weiteren Tag, den ihr Baby in Evas Bauch bleibt, als kleinen gemeinsamen Sieg zu betrachten.

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit Ehefrau Eva und Tochter Mavie, Dezember 2025

Instagram / daniel_lott_ Ex-Bachelorette-Kandidat Daniel Lott mit seiner Frau Eva, Januar 2026

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit seiner schwangeren Frau Eva, Januar 2026