Alicia Vikander & Michael Fassbender strahlen auf BAFTA-Gala

Glamour-Alarm in London: Alicia Vikander (37) und Michael Fassbender (48) zeigten sich am Donnerstagabend Seite an Seite bei der BAFTA Invest in Talent Gala im The Chancery Rosewood – ein seltener gemeinsamer Auftritt des verheirateten Hollywood-Paares. Die Schauspielerin erschien in einem grauen, schulterfreien Kleid und setzte damit ein elegantes Fashion-Statement, während Michael mit klassischem Abendlook glänzte. Das Duo trat bei dem Event auf, das wenige Wochen vor den BAFTAs stattfindet und aufstrebende Talente in den Fokus rückt. Es war das erste gemeinsame öffentliche Erscheinen der beiden seit über einem Jahr, und genau das machte den Abend für Fans und Fotografen gleichermaßen besonders.

Die Gala, die als glanzvoller Auftakt der britischen Awardsaison gilt, versammelt Branchengrößen und Unterstützer der nächsten Filmgeneration. Alicia, die für ihre präzise Eleganz auf dem roten Teppich bekannt ist, setzte auf ein Ensemble von Louis Vuitton. Michael, dessen jüngster Film "Black Bag" aktuell auf Prime Video zu sehen ist, mischte sich entspannt unter die Gäste. Hinter den Kulissen ging es derweil um Mentoring, Förderung und Vernetzung: Das BAFTA-Format stellt junge Kreative ins Rampenlicht, die mit frischen Projekten und Ideen die Zukunft des Kinos prägen sollen. Für das Paar, das gemeinsame öffentliche Momente rar hält, war es ein Auftritt, der Stil und Substanz verband.

Bereits vor einigen Monaten hatte Alicia in einem Interview mit The Standard verraten, dass sie und Michael sogar über einen Umzug nach London nachdenken. Die Schauspielerin meinte damals: "Es sind die Menschen in meiner Familie, die mein Zuhause sind, nicht der Ort." Nach fast einem Jahrzehnt in Lissabon und vielen beruflichen Projekten in verschiedenen Ländern war für beide ein Neustart in Großbritannien durchaus eine Option. Besonders die Möglichkeit, wieder am Theater zu arbeiten und Freunde in der Stadt zu treffen, reizte Alicia.

Imago Alicia Vikander und Michael Fassbender bei der BAFTA Gala 2026 in London

Getty Images Michael Fassbender und Alicia Vikander im Dezember 2024

Getty Images Alicia Vikander und Michael Fassbender bei der Premiere von "The Agency" in London