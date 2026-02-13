Diese GNTM-Kandidaten begeistern schon jetzt die Zuschauer

Die neue Staffel von Germany's Next Topmodel ist gestartet und setzt in diesem Jahr erstmals auf männliche Kandidaten, die im Casting am Mittwochabend ihr Talent präsentierten. Drei Teilnehmer eroberten dabei besonders die Herzen der Zuschauer: Jill, Tony und Yanneck. Jill beeindruckt nicht nur mit einem auffälligen und selbstbewussten Stil, sondern auch mit seiner Geschichte als Trans-Mann. Sein offener Umgang mit seiner Identität löste auf Instagram eine Welle der Begeisterung aus – auch die Siegerin der letzten Staffel, Daniela Djokic, schrieb: "Riesen Respekt". Tony, der vor GNTM als Handballer aktiv war und gehörlos ist, erregte mit seiner authentischen Art Aufmerksamkeit. Er selbst sagte gegenüber Joyn: "Ich stehe für Echtheit, Mut und die Kraft, anders zu sein." Yanneck wiederum punktete mit seinem Aussehen und Charme, was ihm bereits zahlreiche Komplimente und den Status als heimlicher Favorit bei vielen Fans einbrachte.

In Interviews mit den Kandidaten stellten sich deren besondere Qualitäten heraus. Jill vereint modische Experimentierfreude mit einer inspirierenden Botschaft für Vielfalt und Offenheit. Tony beeindruckte mit der Aussage, seine Gehörlosigkeit nicht als Hindernis, sondern als Stärke zu sehen, und möchte beweisen, dass Hingabe und Leidenschaft den Weg zum Erfolg ebnen können. Yanneck zeigte sich als Publikumsliebling mit gewinnendem Lächeln und einer lockeren, sympathischen Art, die ihn jetzt schon zur festen Größe in den Fan-Prognosen macht. Welche Rolle das Trio im weiteren Verlauf der Staffel spielen wird, bleibt abzuwarten, doch eins scheint klar: Sie alle haben Spuren hinterlassen und die Messlatte für kommende Episoden hochgelegt.

Zum Auftakt der 21. Staffel sorgten die vielfältigen Kandidaten dafür, dass die Zuschauer emotional mitfieberten. Vor allem die Geschichte von Jill scheint ein Zeichen für mehr Diversität in der Show zu setzen, während Tony und Yanneck ihre ganz eigenen Maßstäbe an Coolness und Charisma beweisen. GNTM hat den Cast einmal mehr so facettenreich wie nie zuvor gestaltet – und das kommt an. Obwohl in den sozialen Netzwerken auch viele kritische Stimmen laut werden. Ob Jill, Tony und Yanneck tatsächlich das Zeug zum Topmodel haben, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die Fans sind jedenfalls gespannt, wie es für die Männer und später auch die Frauen in der Staffel weitergeht.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Joyn Einige der Kandidaten von GNTM beim Casting 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jilldeimel GNTM-Kandidat Jill Deimel

Anzeige Anzeige

Instagram / tonyeberhardt GNTM-Kandidat Tony Eberhardt

Anzeige