Das dachte Silvia Wollny bei "Promis unter Palmen"-Anfrage

Silvia Wollny (61) macht kurzen Prozess: Die Reality-Bekanntheit zieht in die dritte Staffel von "Promis unter Palmen" ein und plaudert im Gespräch mit Promiflash aus, wie es zu ihrer Zusage kam. Der Moment der Anfrage? Kein großes Hin und Her, kein Grübeln – stattdessen griff Silvia zum Telefon und hakte beim eigenen Team nach: "Ich habe nur zu meinem Management gesagt: 'Was gibt es denn da an Kohle?'" Zeitlich soll es fix gegangen sein, der Deal stand, der Dreh unter Palmen war gesetzt. Eine konkrete Summe für ihren Einzug in die TV-Villa verrät sie nicht, doch ihr Fazit zur Gage fällt eindeutig aus: "Kommt man mit klar."

Die Mischung aus Gemeinschaftsaufgaben, Konfrontationen und spontanen Allianzen verspricht auch in Staffel drei reichlich Gesprächsstoff. Obwohl sie die Zahlen unter Verschluss hält, lässt die Mutter einer Großfamilie durchblicken, dass die Konditionen stimmten – und dass für sie die Rahmenbedingungen zählen. Damit gibt sie einen kleinen, aber nicht allzu aufschlussreichen Einblick in die finanzielle Seite ihrer neuen TV-Beteiligung. Die Dreharbeiten, die Silvia aufgrund eines Unfalls leider abbrechen musste, zu "Promis unter Palmen" sind für den TV-Star also nicht nur ein Abenteuer, sondern auch eine lohnenswerte Erfahrung gewesen.

Die Mutter von elf Kindern ist kein Neuling im Reality-Fernsehen. Durch die langjährige Erfolgsserie "Die Wollnys – eine schrecklich große Familie!" hat sie sich einen festen Platz in der deutschen TV-Landschaft erarbeitet. Für ihre Fans bleibt sie mit ihrer ehrlichen und direkten Art eine authentische Persönlichkeit, die stets für Überraschungen sorgt – so wie es auch bei ihrem neuen Abenteuer unter Palmen zu erwarten ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn "Promis unter Palmen"-Logo

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star