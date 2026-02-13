Lucy Hale sorgt mit funkelndem Ring für Verlobungsgerüchte

Lucy Hale (36) sorgt in Los Angeles für Gesprächsstoff: Die Schauspielerin wurde am Mittwoch bei einem entspannten Kaffee-Date mit dem bildenden Künstler Phillip Lopez gesichtet und trug dabei einen auffälligen silbernen Ring an ihrem Ringfinger – das zeigen Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Im lässigen Look aus locker sitzender Jeans, grauem Hoodie und blauer Jeansjacke stand Lucy dicht neben Phillip an der Theke des Cafés, er legte zwischendurch den Arm locker um ihre Schultern. Später verließen die beiden das Lokal händchenhaltend und spazierten gemeinsam weiter durch die Stadt. Die vertrauten Gesten und der Ring an der entscheidenden Hand reichen vielen Fans schon, um über eine mögliche Verlobung zu spekulieren.

Offiziell bestätigt ist ein Beziehungsstatus der beiden bislang nicht, auch wann und wie sich Lucy und Phillip kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Fest steht nur, dass der Pretty Little Liars-Star sich an diesem Tag sichtbar wohl in seiner Nähe fühlte. Neben dem privaten Ausflug hat Lucy aktuell einiges zu tun: Vor Kurzem zeigte sie sich bei der Eröffnung der Pomellato-Boutique in Beverly Hills in einem eleganten schwarzen Kleid auf dem roten Teppich. Beruflich blickt die Schauspielerin zudem auf volle Terminkalender: Mit der romantischen Komödie "The Twelve Dates Of Christmas", in der sie wieder mit ihrem früheren Serienkollegen Ian Harding (39) vor der Kamera steht, und dem Horrorfilm "Legacy" sind gleich mehrere neue Projekte in Planung.

Privat schlägt Lucy seit einigen Jahren ruhigere Töne an und spricht offen über ihre Reise in ein nüchternes Leben. Auf Instagram feierte sie im Januar ihr vierjähriges Jubiläum ohne Alkohol und schrieb, sie habe damals ihren persönlichen Tiefpunkt erlebt, der sich rückblickend als Wendepunkt entpuppt habe. "Die Nüchternheit hat mir mein Leben zurückgegeben", erklärte sie im Gespräch mit People und betonte, dass sie gelernt habe, jeden Moment bewusster zu leben. Schon in der Vergangenheit war ihr wichtig, Partner an ihrer Seite zu haben, mit denen sie diese Entscheidung teilen oder die sie darin unterstützen. In Interviews macht Lucy immer wieder deutlich, dass ihr heute vor allem eines zählt: ein Umfeld, in dem sie sich sicher, verstanden und emotional nah fühlen kann.

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

Getty Images Lucy Hale beim Screening von "F Marry Kill" 2025

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin