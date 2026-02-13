Silvia Wollny hat den "Promis unter Palmen"-Dreh geliebt

Silvia Wollny (61) lässt die Kameras wieder surren: Im Gespräch mit Promiflash erzählt der Reality-TV-Star, wie sie die Dreharbeiten zur dritten Staffel von Promis unter Palmen erlebt hat – und spart dabei nicht mit Lob. Die Aufnahmen fanden mit einem großen Produktionsteam am Set statt, und Silvia war mittendrin. Vor der Kamera probiert sie nach eigener Aussage gern viel aus und scheut keine Aufgabe. "Für Geld mache ich alles", sagt Silvia offen. Ihr Fazit fällt klar aus: Der Dreh habe ihr richtig Spaß gemacht, alles sei reibungslos gelaufen, und sie habe sich rundum wohlgefühlt.

Im Interview zieht Silvia eine Bilanz, die für die Produktion wie ein Gütesiegel klingt. "Ich hab es gemacht. Und es war ein super Dreh, muss ich sagen. Ich kann mich gar nicht beschweren", schwärmt sie bei Promiflash. Besonders hebt sie das Team hinter der Kamera hervor: Von Organisation bis Ablauf habe alles gepasst, die Kommunikation habe funktioniert, und es habe keine Hänger gegeben. Im Vergleich zu anderen TV-Jobs betont sie ausdrücklich die Professionalität. "Nicht wie bei manchen anderen Produktionen, dass dies nicht funktioniert, das nicht. Auf jeden Fall hat alles geklappt", erklärt sie. Das Ergebnis: ein harmonisches Set, das sie gern in Erinnerung behält.

Doch trotz aller Begeisterung über das harmonische Set und die gelungene Produktion gab es für Silvia einen echten Schockmoment. Noch vor der Ausstrahlung wurde bekannt, dass die Reality-TV-Bekanntheit die Villa früher als geplant verlassen musste. Der Grund: ein schwerer Unfall am Set. "Ich hatte keine Strategie oder so. Ich habe es auf mich zukommen lassen. Aber ich musste ja frühzeitig die Villa verlassen, weil ich da einen schweren Unfall hatte", erzählte Silvia im Gespräch mit Promiflash. Der vorzeitige Ausfall traf sie völlig unerwartet und war nach eigener Aussage eine große Enttäuschung.

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, März 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star

Anzeige