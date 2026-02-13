Schießt sich dieser MLFL-Mann vor dem Finale selbst ins Aus?

Kurz vor dem großen Finale von Make Love, Fake Love wird es für Elena Miras (33) noch einmal emotional und knifflig: Bei einem Dreier-Date trifft die Reality-Bekanntheit nacheinander auf Andi, Ferris und Ray, um herauszufinden, wer wirklich an ihre Seite passt – und auch in ihr Leben als Mutter. Besonders intensiv wird es im Einzelgespräch mit Andi, als Elena das Thema anspricht, das ihr am wichtigsten ist: ihre Tochter. Offen fragt sie ihn, ob er ein Problem damit hätte, dass sie ein Kind hat. Andi bleibt vor den Kameras bemerkenswert ehrlich. "Eigentlich gar nicht. Ich weiß nur nicht, ob ich es mir so zutraue", gesteht er und erklärt weiter, er sei gerade erst dabei, erwachsen zu werden und noch nicht der Mann, den sie vielleicht brauche.

Auf Elenas Nachfrage, ob es vor allem die Verantwortung sei, mit der er hadere, antwortet er: "Ich sage dir ehrlich, ich bin selber noch zu sehr Kind, deswegen, ich wüsste es nicht." Im Einzelinterview zeigt sich Elena tief beeindruckt von dieser Offenheit. "Ich rechne ihm das hoch an, dass er mir das heute gesagt hat", erklärt sie und betont, dass genau diese Ehrlichkeit zeige, dass es Andi nicht um das Preisgeld gehe. Trotzdem wird sie im Gespräch mit ihm deutlich: Sie schätze seine Offenheit, aber ihr Kind sei ein extrem wichtiger Punkt, den sie berücksichtigen müsse und auch werde. Andi reagiert verständnisvoll und stellt klar: "Dein Kind ist Prio Nummer eins." Am Ende bedankt sich Elena bei ihm und zieht ihn zum Abschied in eine innige Umarmung. Dennoch scheint Andis Ende in der Show noch nicht besiegelt, wie Elena nachdenklich verrät: "Ich weiß nicht, ob ich dann auch eher solche Leute weiterlasse, die mir diese Ehrlichkeit geben, als Leute, bei denen ich mir nicht sicher bin."

Zuvor hatte Elena allerdings schon klargestellt, wer ihre beiden Favoriten sind. Im Gespräch mit Johannes deutete sie an, dass es sich zwischen ihm und Patrick entscheiden könnte. "Guck mal, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich war ganz ehrlich zu ihm: Ich habe für euch beide ein Gefühl in meinem Herzen. Ich habe etwas, was ich für dich fühle, und ich habe etwas, das ich für ihn fühle, und das wird für mich im Finale nicht einfach", gestand sie. Im Einzelinterview betonte sie zudem: "Ich weiß, dass man von außen denkt, Patrick wird es sein, ich werde den wählen. Aber nur weil ich Patrick geküsst habe, zieht das Johannes nicht runter. Johannes hat die krassesten Qualitäten überhaupt. Ich weiß, mit ihm würde es draußen sowas von funktionieren." Doch auch für Ferris fand die Single-Lady nur lobende Worte.

