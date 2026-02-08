On-off: Kelsea Ballerini und Chase wohl endgültig getrennt

Kelsea Ballerini (32) und Chase Stokes (33) sollen erneut getrennte Wege gehen. Laut Quellen des US-Portals TMZ ist ihre Beziehung dieses Mal offenbar endgültig beendet. Die Country-Sängerin und der Schauspieler, die seit Anfang 2023 öffentlich als Paar aufgetreten waren, ziehen damit wohl einen Schlussstrich unter ihre gemeinsame Zeit. Als Kelsea am vergangenen Wochenende ohne Chase über den Grammy-Teppich lief, kamen sofort Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus auf. Dort war sie für das beste Contemporary-Country-Album nominiert, während er an ihrer Seite fehlte.

Bereits im Herbst sollen die beiden eine kurze Trennung durchlebt haben: "Es sind zwei Erwachsene, die alles gegeben und alles versucht haben, damit es funktioniert, aber letztendlich ist es ihnen nicht gelungen. So etwas kommt vor", hatte eine Quelle damals gegenüber People Magazine erklärt. Kurze Zeit später, zu Beginn des Jahres, fanden sie dann aber wieder zueinander. Kelsea schrieb dazu in ihrer Instagram-Story: "Ich glaube daran, ich glaube an ihn und ich glaube daran, Muster zu durchbrechen." Der Versuch, die Beziehung zu retten, ist nun jedoch offenbar endgültig gescheitert.

Bei ihrem Solo-Auftritt bei den Grammys gab die Sängerin bereits einige Einblicke in ihr Privatleben. Gegenüber E! News erklärte sie, dass sie nach dem erneuten Liebes-Comeback mit Chase künftig bewusster mit persönlichen Details umgehen wolle: "Ich war immer eine chronische Oversharerin, aber mit 32 zügele ich das zum ersten Mal." Trotz all ihrer Bemühungen scheinen die Differenzen letztlich unüberwindbar gewesen zu sein. Bislang haben sich jedoch weder Kelsea noch Chase offiziell zu den Gerüchten geäußert, sodass abzuwarten bleibt, ob sich beide selbst zu der Situation äußern werden.

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, November 2024

Instagram / hichasestokes Kelsea Ballerini und Chase Stokes, Silvester 2025

Getty Images Bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles: Kelsea Ballerini auf dem roten Teppich