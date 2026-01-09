Tragischer Verlust für Kelsea Ballerini nach Chase-Treffen

Kelsea Ballerini (32) trauert um ihren geliebten Hund Dibs – nur wenige Tage nach dem öffentlichen Wiedersehen mit Freund Chase Stokes (33). Die Country-Sängerin teilte auf Instagram, dass Dibs gestorben ist, und rührte ihre Community mit persönlichen Worten und Erinnerungen. Die Nachricht veröffentlichte sie auf ihrem Profil, begleitet von Fotos und kurzen Clips, die den Vierbeiner durch die Jahre zeigen. An ihrer Seite: Chase, Freunde und Familie, die Dibs in seinen letzten Tagen noch im Garten besuchten. Wann sie sich wieder meldet, ließ Kelsea offen – nur ihre Trauer steht jetzt im Mittelpunkt.

Zu den emotionalsten Momenten ihres Posts zählt ein stilles Sonnenuntergangsbild, auf dem Kelsea Dibs im Arm hält, sowie frühe Aufnahmen aus 2015, dem Jahr seiner Adoption. In der Bildunterschrift schrieb sie: "Mein süßer Dibs ist gestern in den Hundehimmel gegangen" und ergänzte, er habe die letzten Tage im Garten in der Sonne verbracht, umgeben von seinen Menschen. Sie dankte ihren Fans für die Anteilnahme: "Seine Liebe passt in keinen Foto-Dump." Aus der Kommentarflut stachen Promi-Stimmen hervor: Chase schrieb "Mein süßer, süßer Junge", Lili Reinhart (29) sendete "Es tut mir so leid für dich und Chase", Carly Pearce (35) tröstete mit "Oh Kels". Auch Brandi Cyrus (38) erinnerte an das schöne Leben des Hundes. Details zu gesundheitlichen Komplikationen ließ Kelsea offen, doch schon vor gut einem Jahr hatte sie berichtet, Dibs habe "inoperablen Krebs am Herzen".

Privat galt Dibs als Konstante in Kelseas Leben, ein stiller Begleiter zwischen Tour, Studio und TV-Drehs – sogar Backstage und am Strand war er an ihrer Seite. Die Sängerin bezeichnete ihn als ihren "Seelenhund" und schrieb, sie hoffe, ihn in jedem Leben wiederzufinden. Während viele Fans nun Anteil nehmen und genau beobachten, wie Kelsea und der Schauspieler mit der Situation umgehen, erinnern die jüngsten Pärchenfotos daran, wie viel Nähe das Duo zuletzt zeigte: vertraute Umarmungen, Küsse im Gegenlicht, gemeinsame Alltagsmomente. Zwischen all dem Glanz schimmert nun Trauer – und die Gewissheit, dass dieser Hund in ihrem Kreis mehr war als nur ein Haustier.

Getty Images Kelsea Ballerini bei den MTV Video Music Awards 2023

Instagram / kelseaballerini Kelsea Ballerini und ihr Hund Dibs

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den ACM Awards 2025